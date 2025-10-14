Angélica, sindicalista: "Los trabajadores de los centros de menores están cobrando 500 euros menos que hace 20 años"

Los trabajadores de loscentros de menores vuelven a la carga. Así lo han manifestado los representantes sindicales ante lo que denuncian como una "tomadura de pelo" las formas de las patronales para negociar las nuevas condiciones laborales. La huelga que se paralizó el pasado junio para llegar a buenos términos y negociar la situación laboral del colectivo ha terminado definitivamente con el "hartazgo" de los profesionales y una nueva jornada de huelga.

"No hay respuestas claras, no hay avances en materia laboral y salarial", ha denunciado Angélica Mazo, representante de servicios sociales de UGT. De esta forma, ha reclamado que ante la "inacción" por parte de las patronales como del Gobierno de Aragón "van a la guerra" con una primera movilización el 20 de octubre y una jornada de huelga el 23 de octubre.

Desde los trabajadores reivindican cuatro factores clave para llegar a un acuerdo que giran en torno a la salud laboral, la reducción de jornada, aumento salarial y una mejor organización del trabajo que se encuentra externalizado.

Desde la perspectiva de salud laboral, denuncian ya no solo sufrir agresiones sino que muchos trabajadores padecen secuelas psicológicas y estrés ante la carga de trabajo que asumen. A raíz de ello, han expuesto que 11 de los 38 educadores del Centro de Menores de Juslibol se encuentran de baja.

Para ello, solicitan una mejora en la atención en las mutuas ya que reclaman que "no los están atendiendo" ya que no reconocen como contingencias profesionales muchas de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo que sufren en su jornada laboral.

Ante esto, solicitan una comisión mixta de salud laboral que analice los riesgos psicosociales específicos del sector.

En la misma línea, reclaman una subida salarial. "Hay trabajadores que están cobrando 400 o 500 euros menos que hace 20 años", denuncia Mazo. Además, han expuesto que en algunos centros los empleados están cobrando el Salario Mínimo Interprofesional.

Según datos que han proporcionado a través de nóminas, en el año 2002 un trabajador cobraba 1.245 euros mientras que en 2022 ha visto su salario reducido a 1.195 euros.

Comparativa de salarios de un trabajador de centro de menores en 2002 y 2022 Cedida

En estos términos, piden un incremento progresivo de sueldo según el grupo laboral de hasta un 23% para los servicios de limpieza y residencias. De un 20% para auxiliares administrativos, de clínica, mediadores culturales.

Para auxiliares técnicos educativos, integradores sociales, maestros de taller, cocineros y mantenimiento reclaman una subida del 17%. En el caso de educadores sociales, solicitan el aumento de un 15% con el fin de "equiparnos con los funcionarios".

Englobando todos estos factores, han indicado la necesidad de una reducción de la jornada laboral: "Necesitamos una descarga en horas por la carga laboral que enfrentamos", ha matizado Héctor García, trabajador del Centro de Menores de Juslibol y representante de CGT.

En la actualidad, la jornada llega a 1.772 horas y piden una reducción progresiva de hasta 1.476 horas anuales como también la reducción de patios ya que en la actualidad un trabajador se hace cargo de 11 menores.

Para que todo ello ocurra, desde los sindicatos ven que es crucial una nueva organización del trabajo en el que entre en juego el papel de los trabajadores, las patronales y el Gobierno de Aragón con reuniones periódicas y una mayor dotación de personal.

En este sentido, han reclamado que han solicitado la creación de una comisión de trabajo tripartita aunque denuncian que desde las partes dijeron que era "imposible": "La consejera de Bienestar Social nos aseguró que nos llamaría en septiembre y no ha ocurrido. Queremos ahondar en la situación precaria que viven los trabajadores del sector", ha indicado Alberto Hecho, responsable de Enseñanza Privada de CCOO.

Por todo ello, citan que una manera de regular la precariedad del sistema es la creación de un convenio autonómico que refleje la realidad social de Aragón, como se da en Navarra, Comunidad Valenciana o Cataluña.

"Estamos hablando de menores y todos tienen una cosa común y funcionan según el entorno en el que están. Los centros están con personal con plantillas inestables y con problemáticas difíciles de abordar. Cada chaval tiene su entorno y características, si no se aborda lo que se hace es un ranking de menores", ha hecho una radiografía Roberto Duro, trabajador de Hogar Infanta Isabel.

Ante todo ello, se ven abocados a movilizarse para reclamar un convenio autonómico y llegar a un acuerdo en cuestión salarial y laboral.