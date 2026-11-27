La doctora Erika Torres, jefa de la Unidad de Neurociencias del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante, lideró la II Jornada de Neurociencias celebrada este 27 de noviembre, un encuentro multidisciplinar que reunió a especialistas de las distintas áreas que conforman la Unidad para analizar los últimos avances en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de diversas enfermedades neurológicas, con especial atención a la enfermedad de Alzheimer.

La iniciativa permitió compartir conocimientos, experiencias clínicas y avances tecnológicos que están contribuyendo a transformar el manejo de las patologías neurológicas, consolidando además el proyecto de Neurociencias del centro como una apuesta estratégica de futuro.

Durante la apertura de la jornada, la doctora Erika Torres presentó la evolución del proyecto asistencial del hospital bajo la ponencia Desarrollo del proyecto de Neurociencias: de la Unidad al Instituto, destacando la importancia de avanzar hacia modelos cada vez más integrados y especializados.

Las enfermedades neurológicas representan uno de los grandes retos sanitarios de nuestro tiempo, tanto por su creciente prevalencia como por su impacto sobre la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

"Nuestro objetivo es ofrecer una atención integral que combine diagnóstico precoz, tratamientos innovadores y un abordaje multidisciplinar centrado en el paciente", señaló la especialista. El primer bloque de la jornada abordó distintas áreas de innovación clínica relacionadas con la neurología y las neurociencias.

Entre los temas tratados destacaron la monitorización neurofisiológica como herramienta para aumentar la seguridad del paciente durante procedimientos complejos, las nuevas estrategias mínimamente invasivas para el tratamiento del dolor lumbar y radicular, una patología sumamente frecuente e invalidante, así como los avances en técnicas de diagnóstico vascular mediante ecodoppler de troncos supraaórticos.

Los especialistas coincidieron en señalar que la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas y terapéuticas está permitiendo un abordaje más preciso, personalizado y menos invasivo de numerosas patologías neurológicas y neurovasculares, con el fin de incrementar la calidad de vida de nuestros pacientes.

La segunda parte del encuentro estuvo dedicada íntegramente a la enfermedad de Alzheimer, una patología cuyo impacto sanitario y social continúa creciendo debido al envejecimiento poblacional. La jornada contó con la participación de la doctora Mercè Boada, directora médica de Fundación ACE, que impartió una conferencia magistral centrada en los avances más recientes en el conocimiento y manejo de esta enfermedad.

Asimismo, expertos en neurología, neurorradiología, neuropsicología, psiquiatría, terapia ocupacional y neurorrehabilitación analizaron durante dos mesas redondas los principales retos asociados tanto al diagnóstico precoz como al tratamiento integral del alzhéimer.

Entre las cuestiones abordadas figuraron el papel de la neuroimagen, la valoración neuropsicológica, las nuevas opciones terapéuticas y la importancia de las intervenciones no farmacológicas para preservar la autonomía y calidad de vida de los pacientes.

"La detección precoz resulta fundamental para ofrecer a los pacientes las mejores opciones terapéuticas y planificar de forma adecuada su atención. Hoy sabemos que el abordaje del alzhéimer debe ser necesariamente multidisciplinar y contar también con la participación de las familias y cuidadores", destacó la doctora Torres.

La jornada concluyó con la participación de la Asociación Alzheimer Familiares y Amigos de Torrevieja (AFA Torrevieja), poniendo de relieve el papel fundamental que desempeñan las asociaciones de pacientes en el acompañamiento y apoyo a las personas afectadas y a sus familiares. Para la doctora Torres, "espacios de encuentro científico como esta jornada son fundamentales para compartir conocimiento, impulsar la innovación y seguir avanzando hacia una atención neurológica cada vez más especializada, humana y basada en la evidencia".

Con esta segunda edición, el Hospital Quirónsalud Torrevieja reafirma su apuesta por la formación continuada, la investigación y el desarrollo de una atención de excelencia en el ámbito de las neurociencias, fomentando el intercambio de conocimiento entre especialistas y fortaleciendo su posición como centro de referencia en el abordaje de las enfermedades neurológicas.