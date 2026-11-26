El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha acogido la II Jornada de Cirugía Oncológica “Carcinomatosis Peritoneal: de la Paliación a la Curación”, una reunión científica organizada para conmemorar el 25º aniversario de la Unidad de Cirugía Oncológica del centro.

El encuentro reunió a expertos de reconocido prestigio en todo el país con el objetivo de revisar los principales avances en el diagnóstico, la selección de pacientes y el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, una enfermedad que ha pasado de considerarse principalmente paliativa a ofrecer, en determinados casos, opciones terapéuticas con intención curativa.

Durante la inauguración, el doctor Pere Bretcha Boix, jefe del Servicio de Oncología Quirúrgica del Hospital Quirónsalud Torrevieja, repasó la trayectoria de la Unidad y subrayó la transformación que ha experimentado el manejo de esta patología.

“Durante mucho tiempo, la carcinomatosis peritoneal se asociaba a un pronóstico muy limitado y a pocas posibilidades de tratamiento. Hoy, gracias a los avances en cirugía oncológica, a una mejor selección de los pacientes y al desarrollo de estrategias terapéuticas combinadas, podemos plantear opciones con intención curativa en casos adecuadamente seleccionados”, explicó el especialista.

El doctor Bretcha también destacó el valor de celebrar 25 años de la Unidad: “Es un momento para valorar el camino recorrido, reconocer los avances alcanzados y seguir trabajando en los desafíos que todavía quedan por resolver”.

Selección y evaluación

La primera mesa redonda se centró en la importancia de una valoración rigurosa e integral antes de plantear cualquier estrategia terapéutica. En ella participaron el doctor Iban Caravaca, la doctora María Carrillo García, el señor Darío García y el doctor Javier Lacueva.

Los ponentes analizaron los criterios que permiten identificar a los pacientes que pueden beneficiarse de un tratamiento con intención curativa, el papel de las técnicas de imagen avanzadas, la evaluación de la resecabilidad tumoral y la relevancia de la prehabilitación para mejorar la recuperación y los resultados clínicos.

Cirugía y tratamientos

La segunda sesión abordó el tratamiento multimodal de la carcinomatosis peritoneal. Contó con la participación del doctor Joseba Rebollo, el doctor Pedro Cascales, la doctora Silvia Carbonell, el doctor Santiago González Moreno y el doctor Fernando López Mozos, quienes revisaron la evidencia más reciente sobre la secuenciación de los tratamientos, la cirugía citorreductora y las terapias intraperitoneales, incluida la HIPEC.

Los expertos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia protocolos más homogéneos, medibles y basados en la evidencia, con el fin de mejorar la seguridad, la eficacia y la reproducibilidad de estos procedimientos.

Uno de los mensajes principales de la jornada fue la relevancia de que estos pacientes sean atendidos por equipos multidisciplinares con experiencia. La integración de cirugía oncológica, oncología médica, radiología y otras especialidades resulta clave para tomar decisiones individualizadas y optimizar el abordaje terapéutico.

“El tratamiento de la carcinomatosis peritoneal exige equipos altamente especializados y una coordinación real entre las distintas disciplinas. Jornadas como esta permiten compartir experiencias, actualizar conocimientos y seguir mejorando la atención que ofrecemos a nuestros pacientes”, afirmó el doctor Pere Bretcha Boix.

Casos clínicos y debate

La jornada finalizó con una sesión de casos clínicos multidisciplinares coordinada por la doctora Clara López de Lerma y la doctora Alba Fernández Candela, especialistas del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

Las ponentes presentaron diferentes situaciones clínicas relacionadas con tumores de origen colorrectal, apendicular y ginecológico, generando un espacio de debate y intercambio de experiencias entre los asistentes.

Con esta segunda edición, el Hospital Quirónsalud Torrevieja reafirma su apuesta por la formación continua, la investigación y la mejora de la atención oncológica. Asimismo, consolida el papel de su Unidad de Cirugía Oncológica como referencia en el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal y de otras enfermedades tumorales complejas.