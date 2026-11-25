Inés Blasco: "Comenzar un servicio de obstetricia referente en la provincia de Alicante es un reto muy importante"

Poner en marcha un departamento médico desde cero dentro de una infraestructura sanitaria completamente nueva supone un desafío organizativo y asistencial de primer orden. Para la doctora Inés Blasco Trives, estar al frente del servicio de Ginecología y Obstetricia de IMED Alicante representa una etapa profesional marcada por el compromiso y el entusiasmo.

Según explica la propia especialista, "es un proyecto cargado de mucha responsabilidad; comenzar un servicio referente en la provincia es un reto muy importante, pero me ilusiona mucho". Aunque reconoce que el volumen de trabajo inicial es elevado, destaca que contar con un centro moderno y equipado con alta tecnología tanto en ecógrafos como en dotación de quirófanos y consultas facilita enormemente la labor diaria del equipo médico.

El objetivo a medio y largo plazo pasa por aumentar de forma significativa el número de casos atendidos en el hospital, garantizando siempre una atención cercana y de calidad para que las mujeres se sientan protegidas y respaldadas en momentos tan trascendentales de sus vidas como es el nacimiento de un hijo.

Uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta este nuevo servicio es la seguridad materno-fetal y el confort durante todo el proceso del parto. El hospital dispone de salas de dilatación individuales, un quirófano específico para cesáreas y una unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Blasco Trives señala que muchas gestantes eligen este centro precisamente porque saber que cuentan con una unidad de neonatología de estas características les aporta una enorme calma, sumado al hecho de que los padres o parejas pueden acompañar en todo momento a la parturienta.

Además, subraya la excelencia del equipo humano que conforma dicha unidad, integrada por neonatólogas con una sólida trayectoria que proceden casi en su totalidad del área de Neonatología del Hospital General de Alicante. De este modo, las familias "tienen la posibilidad de que, si ocurre cualquier cosa, puedan atender rápidamente a sus bebés".

La filosofía asistencial del área obstétrica apuesta decididamente por el modelo de parto respetado y de baja intervención, una línea de trabajo que ya quedó patente con el nacimiento de Diego, el primer bebé que vino al mundo en IMED Alicante. La doctora recuerda aquel alumbramiento con especial cariño, destacando la enorme ilusión tanto de la madre y su familia como de todo el personal implicado, incluyendo pediatras, auxiliares y matronas, quienes celebraron así la inauguración efectiva del área tras una larga espera.

Inés Blasco está al frente del servicio de Ginecología y Obstetricia de IMED Alicante. IMED

Al profundizar en lo que implica esta forma de asistir los nacimientos, la especialista aclara que consiste en adaptar los tiempos médicos a las necesidades de la mujer siempre que el estado del feto lo permita, evitando prisas innecesarias o instrumentaciones evitables, y permitiendo por ejemplo demorar la administración de fármacos intravenosos si la paciente así lo desea.

Asimismo, el protocolo contempla favorecer el contacto piel con piel inmediato tras el nacimiento y realizar el pinzamiento tardío del cordón umbilical para asegurar el máximo aporte de oxígeno desde la placenta al recién nacido. En palabras de la facultativa, a las futuras madres siempre les transmite que "pueden estar tranquilas, que se van a respetar todas las decisiones que ellas tengan, en la medida de lo posible", aunque matiza con firmeza que "lo que prevalece siempre, siempre, es el bienestar, sobre todo del bebé".

Otro de los grandes retos y fortalezas del servicio reside en garantizar una cobertura continuada frente a cualquier imprevisto de salud femenina. El hospital mantiene operativas sus urgencias ginecológicas y obstétricas las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana, con especialistas de presencia física listos para atender cualquier consulta.

La doctora explica que en el ámbito obstétrico las mayores preocupaciones de las embarazadas suelen girar en torno a pequeñas pérdidas hemáticas, mientras que durante el primer y segundo trimestre predominan los cuadros de náuseas, vómitos o molestias abdominales.

Por su parte, en el plano estrictamente ginecológico, poder acudir en cualquier momento ante problemas vulvares, vaginales o menstruales ofrece un respaldo vital a las pacientes. En este sentido, la especialista advierte sobre las señales de alarma que requieren valoración inmediata sin esperar a una cita programada: en las mujeres gestantes, cualquier dolor, pérdida de líquido, sangrado o, ya en el tercer trimestre, molestias abdominales similares a contracciones.

Para las mujeres no embarazadas, los motivos de consulta urgente incluyen alteraciones del ciclo menstrual, hemorragias, cambios en el flujo o la detección de cualquier bulto o secreción anormal por el pezón, casos estos últimos en los que, pese a contar con una consulta específica de patología mamaria, el servicio de urgencias permite ir adelantando las pruebas diagnósticas pertinentes.

Finalmente, el éxito de un servicio de estas características depende en gran medida de su integración dentro de un hospital general de nueva generación. La doctora Blasco Trives define esta estructura multidisciplinar como "un engranaje perfecto para el bienestar de todos los pacientes", indispensable cuando se aspira a ofrecer una cobertura sanitaria máxima.

Dado que tanto los procesos obstétricos como las intervenciones quirúrgicas ginecológicas pueden presentar complicaciones inesperadas, contar con el respaldo inmediato de unidades de cuidados intensivos, diagnóstico por imagen y especialistas en medicina interna o cardiología resulta determinante.

Tal y como concluye la responsable del área, "estos hospitales de alto nivel te permiten tener una mayor dotación de recursos, sobre todo en un caso complicado, para poder estar al frente de cualquier situación", lo que se traduce en una tranquilidad absoluta tanto para el equipo médico como para las propias pacientes.