Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Páncreas que se celebra mañana, 19 de noviembre, los especialistas del Hospital Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante destacan los importantes avances que se están produciendo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta enfermedad, considerada una de las más complejas de abordar y con menor tasa de supervivencia debido a que suele detectarse en fases avanzadas.

El doctor Enrique de Madaria, especialista en páncreas de los Servicios de Aparato Digestivo de los hospitales Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante, destaca que la combinación de terapias dirigidas está comenzando a cambiar el pronóstico de una enfermedad que durante décadas ha supuesto uno de los mayores desafíos de la oncología digestiva. “El cáncer de páncreas continúa siendo un tumor especialmente difícil de diagnosticar porque en sus fases iniciales apenas produce síntomas. Cuando aparecen señales como dolor abdominal, pérdida de peso o ictericia, muchas veces la enfermedad ya está avanzada”, explica el especialista.

Actualmente, cerca del 80 % de los casos se detectan cuando la cirugía ya no es posible, pese a que sigue siendo la única opción con potencial curativo. Por ello, la detección precoz se ha convertido en una de las principales líneas de trabajo de la comunidad científica.

Nuevas herramientas

Aunque en la actualidad no existe un programa de cribado eficaz para la población general, los avances tecnológicos están permitiendo mejorar significativamente la capacidad diagnóstica. “La mayor y la mejor utilización de las pruebas de imagen suponen un salto cualitativo en nuestra capacidad para detectar tumores incipientes y adelantarnos a la progresión de la enfermedad”, señala el doctor De Madaria.

Las resonancias magnéticas de alta resolución, la ecoendoscopia avanzada y el análisis de imágenes mediante inteligencia artificial permiten identificar lesiones tumorales cada vez más pequeñas y sospechar la presencia de tumores antes de que aparezcan síntomas.

Cirugías personalizadas

El tratamiento del cáncer de páncreas requiere la coordinación de distintos especialistas, entre ellos gastroenterólogos, cirujanos, oncólogos, radiólogos y nutricionistas, que valoran cada caso en comités multidisciplinares para definir la estrategia más adecuada.

El doctor Pedro Bretcha, jefe del Servicio de Oncología Quirúrgica del Hospital Quirónsalud Torrevieja y pionero en España en realizar cirugía robótica de cáncer de páncreas en el año 2009, explica que la cirugía sigue siendo el tratamiento con mayor potencial curativo cuando la enfermedad se detecta en estadios iniciales. "La posibilidad de realizar una intervención depende fundamentalmente del estadio tumoral y de la situación clínica del paciente. Aquellas personas que no presentan enfermedad fuera del páncreas ni afectación de los principales vasos sanguíneos abdominales suelen ser candidatas a cirugía", indica.

Existen distintos tipos de intervenciones quirúrgicas según la localización del tumor. Entre ellas destaca la duodenopancreatectomía cefálica o cirugía de Whipple, indicada para tumores situados en la cabeza del páncreas, así como la pancreatectomía corporocaudal para lesiones localizadas en el cuerpo o la cola pancreática. En determinados casos puede ser necesaria incluso una pancreatectomía total.

La cirugía robótica amplía las opciones de abordaje mínimamente invasivo

El desarrollo de la cirugía robótica ha supuesto un importante avance en el tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas en pacientes seleccionados. Esta tecnología permite al cirujano realizar procedimientos de gran complejidad con una mayor precisión, mejor visualización anatómica y una elevada capacidad de maniobra en zonas de difícil acceso.

Según explica el doctor Pedro Bretcha, pionero en esta técnica, la incorporación de sistemas robóticos al tratamiento quirúrgico de los tumores pancreáticos forma parte de la evolución hacia técnicas cada vez menos invasivas y más precisas. "La cirugía robótica nos permite reproducir procedimientos altamente complejos con una gran precisión quirúrgica, favoreciendo un abordaje mínimamente invasivo en aquellos pacientes que reúnen las condiciones adecuadas", señala el especialista.

Entre sus potenciales beneficios destacan una menor agresión quirúrgica, una reducción del sangrado intraoperatorio, menor dolor postoperatorio y una recuperación más rápida del paciente, aunque la indicación de este abordaje debe individualizarse según las características de cada tumor y la situación clínica de cada persona.