Los médicos reclaman la publicación del decreto de las 35 horas: "Hay trabajadores con sábados asignados para enero"

La tensión en el sector médico sigue creciendo en la Comunitat Valenciana. En la provincia de Alicante, el sindicato Médicos Unidos convocó varios parones en Elche, Alicante y Alcoi este lunes, mientras que el sindicato médico AVANZA reclama la publicación "inminente" del decreto que regulará la jornada de 35 horas semanales del personal estatutario sanitario.

Así lo ha hecho la formación sindical tras detectar que algunos médicos de Atención Primaria "ya tienen asignados sábados ordinarios en sus calendarios de enero de 2027".

El sindicato advierte de que la norma sigue pendiente de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana pese a que la nueva jornada está comprometida para el 1 de enero de 2027.

En concreto, el sindicato denuncia que a 16 de noviembre de 2026, la modificación del Decreto 137/2003, en el cual está previsto recoger la aplicación de la jornada de 35 horas, continúa sin publicarse. El borrador fue respaldado en la Mesa Sectorial de Sanidad el 28 de septiembre y, el 26 de octubre, la Dirección General de Personal comunicó a los centros sanitarios que los calendarios de 2027 "debían contemplar una jornada de 1.512 horas anuales", aseguran a EL ESPAÑOL.

Sábados ya programados

La principal preocupación del sindicato es que existen médicos de Atención Primaria con el sábado 2 de enero de 2027 programado como jornada ordinaria, a pesar de que la propuesta de la Conselleria contempla, con carácter general, una distribución de lunes a viernes. AVANZA considera en este sentido que estas asignaciones, aunque puedan corregirse antes de enero, "evidencian la falta de instrucciones claras y homogéneas entre departamentos de salud".

La Conselleria de Sanidad había trasladado a los centros de gestión que las plantillas y calendarios de 2027 debían tener en cuenta la nueva jornada de 35 horas semanales, equivalente a 1.512 horas anuales frente a las 1.589 actuales. Sin embargo, el sindicato sostiene que aún no se ha concretado cómo se revisarán los cuadrantes incompatibles con ese compromiso.

Guardias de sábado

AVANZA también reclama aclaraciones sobre la organización prevista para mantener la actividad asistencial de los sábados en Atención Primaria. Según el sindicato, un documento de la Dirección Médica de Atención Primaria del Departamento Valencia–Doctor Peset prevé que las coberturas se realicen inicialmente mediante voluntarios, pero que, si no hay suficientes, se completen con profesionales menores de 55 años por indicación de la Dirección General, retribuyendo las horas como guardia.

El sindicato pide que la Administración precise el fundamento de estas asignaciones, sus límites de obligatoriedad, el criterio de edad utilizado, la retribución aplicable y los descansos que corresponden a los profesionales. La propuesta negociada contempla que las guardias de sábado se consideren jornada complementaria y que una guardia de 24 horas dé derecho al descanso del domingo y a la libranza del lunes siguiente, aunque AVANZA considera necesario garantizar su aplicación homogénea.

Reivindicaciones del sindicato

AVANZA ya había denunciado el 23 de octubre la ausencia de directrices para elaborar los calendarios de 2027. Tres días después, la Conselleria emitió una nota informativa a los centros de gestión sobre la aplicación de las 35 horas, algo que también salió a confirmar el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana, CESM-CV tras asegurar dialogar con Consellería: "El cumplimiento de las 35 horas semanales de lunes a viernes constituye un avance relevante en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios y debe materializarse conforme a lo acordado", pero AVANZA sostiene que siguen pendientes tanto la publicación del decreto como respuestas concretas sobre sábados, guardias, descansos y retribuciones.

Entre sus demandas, el sindicato solicita:

-La publicación "urgente" del decreto que regule la jornada de 35 horas.

-La confirmación de su entrada en vigor el 1 de enero de 2027.

-La revisión de los sábados ordinarios ya asignados en los calendarios.

-"Instrucciones claras" sobre las guardias de sábado, incluidos voluntariedad, límites, criterio de edad, retribución y descansos.

-Que la reducción de jornada se traduzca en "una mejora real de las condiciones laborales, sin pérdida retributiva, recuperación horaria ni aumento de cargas asistenciales":

“La implantación de las 35 horas debe quedar garantizada en el decreto y reflejarse correctamente en los cuadrantes. Los médicos necesitan conocer sus obligaciones y sus derechos antes de comenzar 2027”, señala AVANZA.

La Generalitat ha mantenido que la medida requiere la modificación del Decreto 137/2003 y que su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027, con una jornada ordinaria general de lunes a viernes, salvo las adaptaciones excepcionales necesarias para garantizar la asistencia sanitaria.