Joseba Rebollo, oncólogo: "El cáncer de pulmón avanza en las mujeres, pero también lo hacen las opciones de tratamiento"

El cáncer de pulmón sigue siendo uno de los tumores con mayor impacto sanitario y la principal causa de mortalidad por cáncer en el mundo.

Pero la forma de entenderlo, diagnosticarlo y tratarlo ha cambiado de manera profunda. Hoy ya no se habla de “un cáncer de pulmón”, sino de muchos tumores distintos, con alteraciones biológicas propias y pacientes que necesitan respuestas individualizadas.

Así lo explica a EL ESPAÑOL el Dr. Joseba Rebollo, oncólogo del Hospital Quirónsalud Torrevieja, quien destaca que la medicina personalizada, la inmunoterapia y las terapias dirigidas están transformando el pronóstico de muchos pacientes.

Qué determina el pronóstico

El pronóstico depende, en primer lugar, de la extensión de la enfermedad en el momento del diagnóstico. Cuando el tumor está localizado, las posibilidades de curación son mayores, especialmente si es posible realizar cirugía o un tratamiento radical con radioterapia.

Pero la extensión ya no lo es todo. También influyen las características biológicas del tumor, sus alteraciones genéticas y biomarcadores, y la situación general del paciente. Dos tumores que parecen iguales al microscopio pueden comportarse de forma muy diferente.

Es fundamental, además, distinguir entre el carcinoma microcítico y el no microcítico, porque tienen un comportamiento distinto y requieren estrategias terapéuticas diferentes. “Ya no tratamos únicamente un cáncer de pulmón, sino un tumor con unas características biológicas propias en un paciente concreto”, resume el especialista.

Más casos en mujeres

En España se estiman 23.079 nuevos casos de cáncer de pulmón en hombres y 11.829 en mujeres para 2026. La cifra global de nuevos diagnósticos también está influida por el envejecimiento de la población, pero la evolución de las tasas ajustadas por edad es muy distinta entre sexos.

Mientras en los hombres la incidencia ha disminuido aproximadamente un 15,6% en la última década, en las mujeres ha aumentado cerca de un 51,5%. El Dr. Rebollo relaciona este incremento con la incorporación más tardía de las mujeres al consumo de tabaco.

También se diagnostican más casos en personas que nunca han fumado, especialmente adenocarcinomas. En estos pacientes pueden intervenir factores ambientales, predisposición genética y otros mecanismos biológicos que todavía se están investigando.

La buena noticia es que la supervivencia ha mejorado. Hace cincuenta años, "apenas el 12% de los pacientes sobrevivía cinco años después del diagnóstico en las estadísticas estadounidenses; hoy esa cifra se acerca al 30%":

Prevenir sigue siendo clave

La medida más eficaz para reducir el riesgo sigue siendo no fumar o abandonar el tabaco cuanto antes. Dejar de fumar disminuye progresivamente el riesgo, incluso tras muchos años de consumo, aunque no lo elimina por completo.

También conviene evitar el tabaquismo pasivo, reducir la exposición laboral a sustancias carcinógenas como el amianto y controlar la presencia de radón en viviendas o lugares de trabajo cuando exista riesgo. Una alimentación saludable, la actividad física y un peso adecuado contribuyen a la salud general, pero no sustituyen las medidas específicas de prevención.

El Dr. Rebollo subraya especialmente la detección precoz mediante tomografía computarizada de baja dosis en personas de alto riesgo, sobre todo grandes fumadores o exfumadores que cumplen determinados criterios. Los programas de cribado organizados han demostrado que pueden reducir la mortalidad por cáncer de pulmón.

Estudio molecular

Las pruebas genéticas y los biomarcadores se han convertido en una pieza esencial del diagnóstico. Permiten identificar las alteraciones moleculares del tumor y seleccionar tratamientos mucho más eficaces que las opciones convencionales en determinados pacientes.

En el cáncer de pulmón no microcítico se analizan genes como EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET, RET, NTRK, HER2 o KRAS. Algunas de estas alteraciones permiten utilizar fármacos diseñados para bloquear los mecanismos que favorecen el crecimiento del tumor.

También se estudia la expresión de PD-L1, un biomarcador que ayuda a decidir el papel de la inmunoterapia. Estas pruebas se realizan principalmente sobre la biopsia tumoral mediante secuenciación genética de nueva generación (NGS) y, en algunos casos, mediante biopsia líquida, analizando ADN tumoral circulante en sangre.

Para el oncólogo, "el estudio molecular debe formar parte de la evaluación inicial de los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado. De lo contrario, un paciente podría dejar de recibir un tratamiento dirigido potencialmente muy eficaz":

Terapias dirigidas

La inmunoterapia y las terapias dirigidas han supuesto una auténtica revolución. Hace dos décadas, en la enfermedad metastásica se disponía fundamentalmente de quimioterapia, con resultados limitados. Hoy hay pacientes que alcanzan supervivencias prolongadas, en ocasiones durante años, manteniendo una buena calidad de vida.

Las terapias dirigidas bloquean alteraciones moleculares concretas del tumor. En pacientes seleccionados, especialmente con mutaciones de EGFR o reordenamientos de ALK, pueden lograrse respuestas importantes y un control prolongado de la enfermedad.

La inmunoterapia, por su parte, estimula la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y destruir células tumorales. En algunos casos se consiguen respuestas duraderas incluso después de finalizar el tratamiento. Estos fármacos ya no se utilizan solo en enfermedad avanzada: también se han incorporado a estrategias antes y después de la cirugía, con el objetivo de aumentar las posibilidades de curación.

En Quirónsalud Torrevieja, el modelo de atención se basa en un seguimiento personalizado, continuo y multidisciplinar. Además del estudio genómico, cada vez más generalizado, el centro ha incorporado el análisis transcriptómico y prevé incorporar en los próximos años el proteómico, que aportará información adicional para elegir el mejor tratamiento.

El seguimiento incluye controles clínicos, analíticos y radiológicos, la evaluación de la respuesta al tratamiento y la detección precoz de efectos secundarios. La coordinación entre oncólogos médicos, neumólogos, cirujanos torácicos, oncólogos radioterápicos, radiólogos, patólogos y especialistas en biología molecular resulta imprescindible.

Líneas de investigación

La investigación avanza en varias direcciones. Una de las más relevantes, según revela el oncólogo, consiste en llevar los tratamientos más eficaces a fases más precoces de la enfermedad, cuando todavía existe posibilidad de curación.

Un ejemplo es el ensayo LAURA, en pacientes con cáncer de pulmón localmente avanzado y mutaciones de EGFR. Tras quimiorradioterapia, el uso de osimertinib aumentó la mediana de supervivencia libre de progresión de 5,6 a 39,1 meses. Es una diferencia extraordinaria, aunque el especialista recuerda que todavía hay que distinguir este beneficio del impacto definitivo sobre la supervivencia global, cuyos datos aún no están maduros.

Otra línea prometedora son los anticuerpos conjugados con fármacos, conocidos como ADC. Estos medicamentos reconocen determinadas proteínas de las células tumorales y transportan hasta ellas agentes citotóxicos.

En el ensayo PANKU-Lung01, presentado en el Congreso de la ESMO de 2026, el ADC izalontamab brengitecan mejoró la supervivencia libre de progresión frente a quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón EGFR mutado previamente tratados con inhibidores de EGFR: 11,1 meses frente a 5,7 meses. Aún hacen falta resultados maduros de supervivencia global para conocer su impacto definitivo.

La tercera gran línea es la integración de la biopsia líquida y la enfermedad molecular residual. La idea es identificar, tras cirugía o tratamiento radical, qué pacientes mantienen enfermedad microscópica y cuáles tienen una probabilidad muy baja de recaída. Eso podría permitir intensificar el tratamiento solo en quienes lo necesitan y evitarlo en quienes ya podrían estar curados, aunque su uso para modificar de forma sistemática las decisiones terapéuticas todavía requiere validación en ensayos clínicos.

Tratamientos combinados

"El futuro del cáncer de pulmón no dependerá, probablemente, de un único medicamento revolucionario", asegura el oncólogo. "Dependerá de combinar mejor el diagnóstico molecular, los tratamientos personalizados y la detección precoz de la resistencia tumoral", sigue.

Cada vez hay más pacientes que viven durante años con un cáncer de pulmón avanzado. Todavía no se puede hablar de curación en la mayoría de estos casos, pero sí de un cambio muy importante en sus expectativas de supervivencia y calidad de vida.

La clave, asegura, está en "diagnosticar pronto, estudiar bien cada tumor y ofrecer al paciente el tratamiento adecuado en el momento adecuado".