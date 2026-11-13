Maite, nutricionista: "La dieta mediterránea son frutos secos a diario, legumbres tres veces por semana y hortalizas frescas"

Vivir en la Comunitat Valenciana no equivale, por sí solo, a seguir una dieta mediterránea. Y es que, aunque sea de lo que más destaca nuestro país, pocas personas realmente siguen esta dieta, o al menos no del todo.

Aunque este patrón forma parte de nuestra cultura gastronómica, los cambios en los hábitos de compra, cocina y consumo han ido alejando de la mesa algunos de sus alimentos más característicos: las legumbres, las hortalizas frescas, los cereales integrales y los frutos secos.

Por ello, con motivo del Día Mundial de la Dieta Mediterránea, que se celebra este 13 de noviembre, el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), en colaboración con la Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad, ha puesto en marcha un test online y una infografía divulgativa para ayudar a la ciudadanía a conocer, evaluar y mejorar su alimentación.

“Con esta iniciativa queremos acercar la dieta mediterránea a la ciudadanía de una forma práctica y sencilla. Muchas veces conocemos las recomendaciones generales, pero no somos conscientes de hasta qué punto las aplicamos en nuestra alimentación diaria. Este cuestionario permite hacer esa reflexión, identificar qué aspectos seguimos manteniendo y reconocer cuáles podemos mejorar. El objetivo no es solo obtener una puntuación, sino ofrecer una oportunidad para revisar nuestros hábitos y empezar a incorporar pequeños cambios”, explica Maite Navarro, nutricionista y presidenta del CODiNuCoVa.

Un test para mirar la nevera

La herramienta principal es un cuestionario online basado en el Estudio PREDIMED. Consta de 14 preguntas y funciona como un termómetro de los hábitos alimentarios: permite comprobar el grado de adherencia de cada persona a la dieta mediterránea y detectar qué aspectos conviene reforzar.

El test se basa en la escala de adherencia de 14 ítems desarrollada en el marco del estudio PREDIMED, que valora el consumo de alimentos como aceite de oliva, frutas, verduras, legumbres, pescado, frutos secos, carnes y productos ultraprocesados. La puntuación máxima es de 14 puntos y una mayor puntuación refleja una mayor adherencia al patrón mediterráneo.

La iniciativa se completa con una infografía elaborada por la Comisión de Nutrición Comunitaria del CODiNuCoVa y Salud Pública. El material recoge las características de este modelo alimentario, sus beneficios para la salud y un decálogo de recomendaciones para incorporarlo al día a día. Está disponible de forma gratuita en la web del Colegio.

Mucho más que aceite de oliva

La dieta mediterránea suele asociarse, de forma casi automática, al aceite de oliva. Y, efectivamente, el aceite de oliva virgen extra es la principal grasa de adición de este patrón. Pero reducirlo a ese ingrediente sería quedarse corto.

“Cuando hablamos de recuperar la dieta mediterránea, no nos referimos únicamente a consumir más frutas y verduras o utilizar aceite de oliva. También hablamos de dar protagonismo a las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y los alimentos frescos y de temporada en nuestros menús. Son alimentos que deberían formar parte de nuestra alimentación habitual y que, en ocasiones, han ido perdiendo presencia frente a otras opciones”, señala María Alonso, responsable de Proyectos del CODiNuCoVa.

La base de este patrón son las verduras, hortalizas, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. El pescado, el marisco, los huevos y los lácteos —principalmente yogur y queso— completan una alimentación variada, mientras que las carnes magras deben consumirse con moderación y la carne roja, limitarse.

La dieta mediterránea fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010 y ampliada en 2013. No es solo una forma de comer: incluye conocimientos, tradiciones, formas de cocinar, compartir la mesa y relacionarse con el territorio.

Frutos secos a diario y legumbres tres veces por semana

Entre las recomendaciones que recoge la infografía destacan algunas que, en la práctica, pueden marcar la diferencia en la alimentación semanal:

- Utilizar el aceite de oliva virgen extra como principal grasa de adición.

- Consumir frutas, verduras, hortalizas, champiñones y frutos secos en abundancia.

- Incluir legumbres al menos tres veces por semana.

- Priorizar las versiones integrales del pan, la pasta y el arroz.

- Elegir alimentos frescos, poco procesados y de temporada.

- Incluir lácteos, especialmente yogur y queso.

- Consumir pescado con frecuencia y huevos con moderación.

- Limitar la cantidad de carne, especialmente la roja.

- Elegir fruta fresca como postre habitual.

- Mantener el agua como bebida de referencia y realizar actividad física todos los días.

Navarro resume el espíritu de estas claves en una idea sencilla: “La dieta mediterránea son frutos secos a diario, legumbres tres veces por semana y hortalizas frescas”.

No se trata de hacer cambios drásticos ni de convertir la alimentación en una obligación. Incorporar un puñado de frutos secos, añadir una ración de legumbres a la semana o aumentar la variedad de verduras en la compra pueden ser pequeños pasos para acercar la dieta al patrón mediterráneo.

Recuperar lo que ya teníamos

Uno de los principales retos, según señala el CODiNuCoVa, es que algunos alimentos tradicionales han ido cediendo espacio frente a opciones más cómodas, más procesadas o menos frescas. Reducir la presencia de legumbres en los menús, comer menos fruta y verdura, elegir con menor frecuencia productos de temporada o sustituir preparaciones caseras por ultraprocesados son prácticas que alejan la alimentación de este modelo.

Recuperar la dieta mediterránea no significa, por tanto, cocinar como hace décadas ni renunciar a la comodidad. Significa devolver protagonismo a los alimentos frescos, de proximidad y de temporada; cocinar de forma sencilla; utilizar hierbas aromáticas y especias para dar sabor; y recuperar el placer de compartir la mesa.

En caso de necesitar orientación, los dietistas-nutricionistas pueden acompañar este proceso y adaptar las recomendaciones a las necesidades, preferencias y circunstancias de cada persona.