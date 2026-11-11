Hospital Quirónsalud Torrevieja consolida su compromiso con la calidad al renovar el sello QH 2 Estrellas

El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha revalidado el sello QH 2 Estrellas en la 13ª edición de los Reconocimientos QH (Quality Healthcare), una iniciativa promovida por la Fundación IDIS que distingue a las organizaciones sanitarias por su compromiso con la calidad asistencial, la seguridad del paciente y la mejora continua de sus procesos.

La renovación de este reconocimiento supone un nuevo aval al trabajo que desarrolla el centro en la implantación y mantenimiento de sistemas de calidad orientados a ofrecer una atención sanitaria cada vez más segura, eficiente y centrada en las necesidades de los pacientes.

Los Reconocimientos QH evalúan de forma objetiva el grado de implantación de sistemas de calidad certificados y acreditados en hospitales y organizaciones sanitarias públicas y privadas de toda España. Su modelo de evaluación analiza diferentes indicadores relacionados con la excelencia asistencial, la mejora continua y los resultados en salud, convirtiéndose en una de las referencias más destacadas del sector sanitario español.

La revalidación del sello QH 2 Estrellas reconoce el esfuerzo sostenido de los profesionales del Hospital Quirónsalud Torrevieja por mantener los más altos estándares de calidad y avanzar en la optimización de los procesos asistenciales. Asimismo, pone de manifiesto la apuesta del centro por una atención basada en la seguridad clínica, la innovación y la experiencia del paciente.

Este reconocimiento se enmarca en la estrategia global de calidad de Quirónsalud, que en esta edición ha logrado que un total de 13 hospitales del Grupo cuenten con algún reconocimiento QH. Además de la renovación obtenida por el Hospital Quirónsalud Torrevieja, otros centros del Grupo han renovado o mejorado sus categorías, consolidando el liderazgo de Quirónsalud en materia de excelencia asistencial.

Los Reconocimientos QH (Quality Healthcare) celebran este año su decimotercera edición y tienen como objetivo reconocer a aquellas organizaciones sanitarias que demuestran un elevado grado de compromiso con la calidad de la atención que prestan a sus pacientes. Para ello, el programa valora la implantación de sistemas de calidad avalados por certificaciones y acreditaciones externas, contribuyendo a impulsar una cultura de mejora continua y excelencia en el ámbito sanitario.

La Fundación IDIS promueve esta iniciativa con el propósito de visibilizar el esfuerzo de los centros sanitarios por ofrecer una atención de máxima calidad, reforzar la confianza de pacientes y profesionales y fomentar la mejora constante de los resultados en salud.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 55.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional.

Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Pozuelo, Hospital Universitari Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.