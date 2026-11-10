El Sindicato Médico, al margen de la huelga general convocada por quienes no han defendido los derechos de los médicos

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha ratificado de manera pública y categórica su decisión de mantenerse al margen de la jornada de huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre. La protesta, promovida e impulsada por diversas organizaciones sindicales entre las que destacan las centrales mayoritarias de clase, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), no contará con el respaldo del principal sindicato representativo del colectivo facultativo.

A juicio de la organización profesional, esta convocatoria no responde a un conflicto específico centrado en las necesidades de los médicos ni atiende a sus legítimas reivindicaciones laborales. Asimismo, la confederación sostiene que este tipo de movilización generalista carece de la estrategia adecuada y precisa para alcanzar las mejoras estructurales que el colectivo médico demanda desde hace años.

Esta postura, mantenida con firmeza e invariable desde el mismo instante en que se planteó la convocatoria, adquiere un peso especial tras el reiterado llamamiento que las organizaciones de clase han dirigido a los facultativos para que secunden los paros.

Dichas centrales han intentado justificar la adhesión del personal médico bajo el pretexto de defender sus derechos e intereses, una maniobra que desde CESM califican de incoherente y oportunista. Según denuncian desde la confederación, estas mismas organizaciones sindicales han ignorado y relegado de manera sistemática las principales demandas médicas a lo largo de las prolongadas mesas de negociación sobre el borrador del futuro Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Para la organización profesional resulta inadmisible que, tras meses dando la espalda a las necesidades específicas de la profesión en los foros formales de diálogo institucional, se apele ahora al compromiso cívico y profesional de los médicos para llenar las calles.

CESM recalca que el Ámbito de Negociación es el espacio legítimo donde debieron defenderse estas particularidades; sin embargo, las centrales de clase optaron por no respaldar las exigencias históricas de los facultativos. Por ello, consideran contradictorio solicitar el respaldo de un colectivo profesional independiente para una movilización cuyos objetivos reales distan de la problemática puramente asistencial y laboral de los médicos, con el añadido peligro de que sus demandas se instrumentalicen como ariete político o arma de confrontación partidista a escasas semanas de unas elecciones generales.

En el contexto específico de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana, este desmarque adquiere una resonancia particular en un momento de tensión latente dentro del sistema sanitario público.

Los profesionales de los departamentos de salud alicantinos, asegura el Sindicato Médico, vienen arrastrando una sobrecarga estructural caracterizada por la saturación de los centros de salud de Atención Primaria, las demoras en las listas de espera quirúrgicas y de consultas externas en hospitales clave como el General Universitario de Alicante o el de San Juan, y unas plantillas mermadas por las dificultades para cubrir plazas de difícil cobertura en zonas comarcales. E

En este escenario, la representación médica autonómica y provincial comparte la línea marcada por CESM a nivel estatal: los problemas que asfixian la práctica clínica diaria requieren soluciones técnicas, presupuestarias y organizativas focalizadas, y no una amalgama de consignas generales de corte sociopolítico.

La Confederación subraya que su hoja de ruta no se desvía de sus reivindicaciones prioritarias, encabezadas por la exigencia de un estatuto específico y un ámbito propio de negociación colectiva para los facultativos. El sindicato insiste en que la profesión médica posee peculiaridades que la diferencian de manera sustancial de cualquier otra categoría del sector público: un itinerario formativo de más de una década -entre el grado universitario, la preparación del MIR y la residencia médica-, un nivel de responsabilidad directa e indelegable sobre la salud y la vida de los pacientes, y un régimen de trabajo sometido a guardias continuadas de 24 horas que distorsiona la conciliación y los ritmos de descanso.

Por todo ello, la organización exige una clasificación profesional acorde al nivel real de cualificación y responsabilidad (la denominada categoría A1 plus), así como una redefinición urgente de la jornada laboral que acabe con la obligatoriedad abusiva de las guardias de 24 horas y garantice un cómputo justo de las horas trabajadas que compute a efectos de jubilación.

Asimismo, reclaman una dignificación retributiva que compense de forma real la penosidad, la nocturnidad y la dedicación del colectivo, frenando la fuga continuada de talento médico hacia el sector privado o hacia otros países con mejores condiciones socioeconómicas.

Frente a la convocatoria de paro general impulsada por CCOO y UGT, CESM defiende que la legitimidad de su lucha reside en su independencia política y en la defensa exclusiva de los intereses de médicos y facultativos. La central concluye que las soluciones a la crisis que atraviesa la profesión médica no pueden diluirse en plataformas reivindicativas transversales diseñadas por sindicatos generalistas, reafirmando que cualquier movilización que cuente con su respaldo responderá siempre a criterios de representatividad profesional y a una estrategia definida por y para los médicos.