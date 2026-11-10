El Hospital del Vinalopó impulsa cirugías de prótesis de cadera con alta hospitalaria el mismo día

El Hospital Universitario del Vinalopó (Elche), gestionado por el grupo sanitario Ribera, ha impulsado un modelo de recuperación "rápida" tras la implantación de una prótesis total de cadera que permite a determinados pacientes levantarse y caminar pocas horas después de la intervención y regresar a su domicilio el mismo día de la cirugía.

Según un comunicado de la empresa que recoge Europa Press, este "avance" es resultado de varios años de trabajo multidisciplinar para mejorar las distintas fases del proceso, desde la preparación preoperatoria hasta el abordaje quirúrgico, el control del dolor y la planificación del alta. El objetivo es reducir el impacto de la intervención y facilitar una recuperación funcional temprana sin comprometer la seguridad del paciente, ha indicado.

El doctor Emilio Bascuñana, coordinador del proyecto, explica que "no se trata simplemente de reducir el tiempo de ingreso, sino de optimizar todo el proceso asistencial para que el paciente afronte la cirugía en las mejores condiciones y recupere su movilidad y autonomía desde las primeras horas".

La evolución de las técnicas anestésicas constituye una de las "claves" para hacer posible esta recuperación precoz. El doctor Antonio Fernández Casares, jefe del Servicio de Anestesiología del centro, destaca que "las técnicas de anestesia regional permiten realizar bloqueos nerviosos más selectivos que controlan eficazmente el dolor postoperatorio y preservan la función motora, facilitando que el paciente pueda levantarse y comenzar a caminar pocas horas después de la intervención".

A este abordaje se suma la mejora de la técnica quirúrgica. El doctor David Fernández-Fernández, miembro de la Unidad de Cirugía Reconstructiva Articular, resalta que "la recuperación rápida tras una prótesis de cadera no depende de una única medida, sino de la combinación de una planificación quirúrgica precisa, técnicas de cirugía mínimamente invasiva, estrategias para reducir la pérdida de sangre, un control multimodal del dolor y protocolos de movilización precoz".

Según Ribera, la selección de los pacientes es "determinante" para aplicar este modelo con garantías. Antes de la intervención, el equipo realiza una valoración individualizada para identificar a las personas que pueden beneficiarse de una recuperación acelerada y de un alta temprana, en función de sus condiciones clínicas y de los criterios de seguridad establecidos.

Hospitalización a domicilio

Tras el regreso a casa, el servicio de Hospitalización a Domicilio contribuye a "garantizar la continuidad asistencial mediante el seguimiento clínico y la atención personalizada". "Este acompañamiento permite supervisar la evolución del paciente y facilitar una transición segura entre el hospital y el entorno domiciliario", ha indicado

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El doctor Paulino Sánchez, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, señala que "este protocolo supone un paso más hacia una cirugía cada vez menos invasiva, más personalizada y orientada a recuperar cuanto antes la función y la autonomía del paciente".

Con esta iniciativa, el Hospital Universitario del Vinalopó ha afirmado que continúa "avanzando" en el desarrollo de la cirugía reconstructiva articular, "con un modelo asistencial que integra innovación técnica, coordinación entre profesionales y seguimiento individualizado para mejorar la experiencia del paciente y favorecer su recuperación".