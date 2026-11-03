El Sindicato Médico Avanza mantiene la huelga pese al bajo seguimiento: "Las guardias de 24 horas se tienen que acabar"

El sector médico sigue reivindicándose en Alicante y en toda la Comunitat Valenciana. En concreto, el Sindicato Médico Avanza asegura que mantiene la huelga indefinida en la sanidad pública pese al bajo seguimiento registrado, que la Conselleria de Sanidad cifra en el 0,38% en la provincia de Alicante, frente al 22,4% que reclama el sindicato.

La organización insiste en que la movilización continuará hasta que se aborden sus demandas principales, entre ellas la sustitución progresiva de las guardias de 24 horas por turnos de un máximo de 12 horas.

Juan Soliveres, secretario general de Avanza, defiende que la convocatoria iniciada el 28 de octubre responde a una acumulación de problemas estructurales en la sanidad valenciana y no a la coyuntura política. “Nuestra convocatoria no tiene que ver con el anuncio del adelanto electoral", explica en declaraciones a EL ESPAÑOL, al tiempo que critica la gestión sanitaria de los distintos gobiernos que han pasado tanto por la Generalitat como por el gobierno central.

Guardias de 12 horas

La reivindicación central del sindicato es acabar con las guardias prolongadas de 17 y 24 horas. Avanza propone implantar, de forma voluntaria y mediante programas piloto, turnos o módulos asistenciales de 12 horas en aquellos hospitales, servicios o unidades donde exista interés profesional.

“Queremos guardias de 12 horas y no de 24”, resume Soliveres. El sindicato sostiene que las jornadas tan largas afectan al descanso, la conciliación y la seguridad asistencial, y reclama que su implantación no suponga una pérdida retributiva ni un aumento de la jornada anual.

Además, pide limitar las guardias presenciales obligatorias a tres al mes y las localizadas a seis. Las que superen esos límites deberían ser estrictamente voluntarias y retribuirse con un incremento mínimo del 50% sobre el valor ordinario de la guardia.

Jornada de 35 horas

Otro de los ejes del conflicto es la aplicación efectiva de la jornada de 35 horas semanales y 1.512 horas anuales desde el 1 de enero de 2027. Avanza reconoce que se ha aprobado en Mesa Sectorial, pero denuncia que siguen pendientes cuestiones esenciales sobre su aplicación, los descansos y la retribución.

El sindicato exige que la reducción de jornada no conlleve pérdida salarial, recuperación horaria ni un incremento de las cargas asistenciales. También reclama exenciones de jornada antes y después de las guardias de 17 horas, así como descansos adicionales cuando estas se realizan en sábado, domingo o festivos.

Soliveres considera que la Administración ha tardado demasiado en responder a estas demandas. “Llevamos dos años esperando”, ha señalado, en referencia a los plazos que, a su juicio, ha manejado la Conselleria para abordar las mejoras reivindicadas por los facultativos.

Retribuciones y plantillas

El sindicato también reclama una retribución mínima de 45 euros por hora de guardia, actualizada anualmente según el IPC, y cuantías específicas para la actividad extraordinaria destinada a reducir listas de espera: 700 euros por módulo quirúrgico de cinco horas y 500 euros por módulo médico, diagnóstico o de consultas de cuatro horas.

Avanza denuncia, además, que la hora de guardia sigue retribuyéndose "por debajo del valor de la hora ordinaria de trabajo". "No cobramos más por trabajar más horas como en otros trabajos", lamenta.

A ello suma la petición de adecuar las plantillas a la presión asistencial real, transformar en plazas estructurales las necesidades cubiertas de forma continuada mediante guardias adicionales o prolongaciones de jornada, y evitar que los médicos residentes se utilicen para tapar déficits de personal.

En Atención Primaria, la organización pide agendas cerradas, un máximo de 30 pacientes diarios en Medicina de Familia y 25 en Pediatría, circuitos diferenciados para urgencias y la apertura de centros de atención urgente de 24 horas en municipios de más de 50.000 habitantes antes de finales de 2026.

Servicios mínimos "abusivos"

La resolución de la Dirección General de Trabajo, a propuesta de la Conselleria de Sanidad, fija los servicios mínimos desde el inicio de la huelga, el 28 de octubre de 2026. La medida afecta al personal médico y facultativo de Atención Primaria, Atención Hospitalaria, emergencias y personal en formación especializada.

En los hospitales, urgencias, quirófanos de urgencia, servicios centrales urgentes, diálisis, radioterapia, trasplantes, UCI, reanimación, hospital de día, oncología y quirófanos programados quedan al 100%. Las salas de hospitalización, farmacia hospitalaria, consultas externas y centros de especialidades se mantienen al 75%, mientras que los centros de salud y consultorios auxiliares lo hacen al 50%.

Avanza considera que estos porcentajes son “abusivos” y que, en numerosos servicios, “prácticamente anulan el ejercicio del derecho de huelga”.

Conselleria

La Conselleria de Sanidad sostiene que ya ha alcanzado un acuerdo “histórico” con el Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV) que responde a una parte muy significativa de las reivindicaciones del colectivo y pone fin a la anterior huelga autonómica. El pacto, firmado el 17 de julio de 2026, compromete la implantación efectiva de la jornada de 35 horas a partir del 1 de enero de 2027.

Desde la Conselleria defienden que ese acuerdo mejora las condiciones de ejercicio profesional, refuerza la Atención Primaria y la Hospitalaria y beneficia directamente a los pacientes. Además de la reducción de jornada, incluye la nueva regulación de la guardia del sábado en Atención Primaria, que pasa a ser atención continuada de 24 horas con descanso posterior y retribución adicional.

Según figura en la resolución sobre los servicios mínimos publicada el 26 de octubre, frente a la huelga de Avanza, la Conselleria insiste en que los servicios mínimos son "necesarios" porque se trata de una convocatoria indefinida que "afecta al colectivo más cualificado en todos los niveles asistenciales".

Por ello, mantiene al 100% las unidades críticas, urgencias, emergencias, diálisis, radioterapia, trasplantes, oncología y la actividad quirúrgica urgente, mientras que fija el 75% en hospitalización, consultas y diagnósticos y el 50% en los centros de salud ordinarios.