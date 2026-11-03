Etryum invierte 400.000 euros en una nueva clínica médica en La Nucía para impulsar la salud deportiva y la atención integral

La Clínica Etryum La Nucía ya atiende pacientes en la planta baja del Estadi Olímpic Camilo Cano, tras una inversión privada de 400.000 euros. El nuevo centro se suma a la estrategia “La Nucía, Ciudad del Deporte” y busca atender tanto a los deportistas que entrenan y compiten en la ciudad como a la población de La Nucía y su comarca.

Con 250 metros cuadrados, la clínica integra consulta médica, valoración diagnóstica y recuperación en un mismo recinto. Su propuesta se organiza en torno a las necesidades individuales de cada paciente y combina especialidades como medicina integrativa, salud cardiovascular, longevidad, traumatología, medicina deportiva y fisioterapia avanzada.

Rendimiento y salud

El equipamiento incluye dos consultas médicas, una sala de enfermería, dos consultas de fisioterapia, una sala de tratamientos, otra para terapias intravenosas y una sala con dos cámaras hiperbáricas. El centro también incorpora psiconeuroinmunología clínica, osteopatía y rehabilitación avanzada.

La valoración médica integrativa tiene en cuenta los síntomas, antecedentes, hábitos de vida y pruebas disponibles para priorizar la atención. Etryum se dirige a deportistas, personas activas que quieren conservar su capacidad física y pacientes interesados en una estrategia de salud preventiva y de largo plazo.

“La Nucía, Ciudad del Deporte”

La inauguración contó con la visita de Héctor Blasco, CEO de Etryum; Bernabé Cano, alcalde de La Nucía; y Sergio Villalba, concejal de Deportes. El alcalde destacó que la clínica refuerza un proyecto en expansión que ya colabora con iniciativas como la Piscina Climatizada y el Colegio Internacional Vallemar.

“Con la puesta en marcha de esta Clínica Etryum damos un gran paso para consolidar este gran proyecto en continuo crecimiento que es ‘La Nucía, Ciudad del Deporte’. Es un elemento estratégico ya que sumamos servicios sanitarios, claves para el presente y el futuro de La Nucía”, afirmó Bernabé Cano.

Equipo y atención

El centro cuenta con diez profesionales de áreas clínicas, rehabilitadoras, enfermería y atención al paciente, bajo la dirección médica del Dr. Patrick Welter y la dirección clínica de Mario Parrra. La coordinación entre especialistas es uno de los pilares de su modelo asistencial