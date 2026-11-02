El Colegio de Médicos de Alicante destina 170.000 euros a impulsar la investigación y la formación médica en Alicante

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), a través de su Fundación (FUNCOMA) y en colaboración con la Fundación Navarro-Tripodi, pone en marcha una nueva edición de LUMED, el programa que destina 170.000 euros a proyectos, becas y ayudas para el colectivo médico de la provincia.

La iniciativa, que alcanza su segundo año, mantiene como prioridad acompañar a los profesionales que generan conocimiento científico y trabajan para incorporarlo a la práctica clínica. Bajo el lema "el IM-PULSO que transforma la medicina", LUMED vincula el pulso —señal vital por excelencia— con el empuje necesario para que la investigación avance y se traduzca en mejores cuidados.

Recursos para el talento local

El presidente del COMA, el doctor Hermann Schwarz, ha subrayado la importancia de garantizar apoyo y continuidad a los investigadores de la provincia. “Contamos con médicos que desarrollan proyectos de gran valor para el avance de la Medicina. Con LUMED queremos respaldar su trabajo y facilitar que ese conocimiento se traduzca en mejoras para los pacientes”, ha explicado.

La dotación global de 170.000 euros está orientada a promover la investigación, la formación y el desarrollo profesional de los cerca de 11.000 médicos colegiados en Alicante. El programa busca ofrecer oportunidades en distintas fases de la carrera, desde la etapa universitaria hasta el ejercicio especializado.

Una ayuda de 50.000 euros

Entre las convocatorias destaca la Ayuda a la Investigación en Medicina de FUNCOMA, que celebra su segunda edición con una dotación de 50.000 euros. Está dirigida a proyectos con capacidad de trasladar los avances científicos a la asistencia sanitaria y de mejorar la atención a los pacientes.

El proyecto seleccionado se anunciará el próximo 5 de noviembre, durante la II Gala de Investigación Médica Becas LUMED, que se celebrará a las 19:00 horas en el Palacio de Congresos del COMA.

Apoyo en todas las etapas

LUMED no se limita a financiar proyectos científicos: también reconoce la formación y la excelencia académica como motores del progreso médico. El programa contempla ayudas para el mejor Trabajo Fin de Grado, premios del IV Certamen de Casos Clínicos MIR, becas para médicos residentes y convocatorias nacionales e internacionales.

Asimismo, FUNCOMA reconocerá el mejor currículum MIR y las mejores tesis doctorales, además de conceder becas de formación a especialistas jóvenes y sénior para ampliar conocimientos y competencias profesionales. La Fundación Navarro-Tripodi completará el programa con sus propias ayudas a la investigación.

Impacto en las personas

Más allá de las cifras, la propuesta busca visibilizar a los profesionales que combinan la asistencia diaria con la búsqueda de nuevas respuestas para la medicina. Su objetivo es reforzar el vínculo entre el talento médico alicantino y un resultado concreto: una atención sanitaria de mayor calidad y una mejor calidad de vida para los pacientes.