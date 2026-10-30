El hombre más poderoso de América era de Alicante: 200 años de la muerte del virrey olvidado que odiaba los toros

Tal día como hoy hace 200 años fallecía en Alicante Félix Berenguer de Marquina y Fitz-Gerald, uno de sus vecinos más ilustres y quien fuera el hombre más poderoso de toda América.

El bicentenario de su muerte es una oportunidad para celebrar la vida de este marino con sangre irlandesa que abrió Manila al comercio mundial, sobrevivió a un secuestro pirata en el Caribe y dirigió los destinos de México como virrey de Nueva España mientras frenaba las primeras conspiraciones criollas e independentistas que buscaban la emancipación de España.

Mientras Jorge Juan (Monforte del Cid) aportó el conocimiento y Francisco Javier de Balmis (Alicante) la humanidad, Berenguer de Marquina representó el poder, pues fue el alicantino que ostentó el cargo político y territorial de mayor poder e influencia mundial en su época.

El ilustre militar murió un 30 de octubre de 1826 en Alicante, la ciudad que le vio nacer el 20 de noviembre de 1733 y a la que regresaría tras haber triunfado en las dos caras del mundo, tanto en Asia como en América.

Con apenas 20 años ingresó en la Armada española, destacando por su profunda formación académica, que le permitió ejercer durante años como maestro de matemáticas y astronomía en la Real Compañía de Guardias Marinas de Cartagena.

Su gran salto internacional llegó en Asia tras convertirse en capitán de navío en 1780. Fue nombrado gobernador y capitán general de las Islas Filipinas, cargo que desempeñó desde julio de 1788 hasta septiembre de 1793.

Durante su mandato, modernizó la economía del archipiélago, abriendo el puerto de Manila al comercio internacional de productos no europeos.

Sus reformas marcaron tanto el territorio que hoy en día una de las ciudades más importantes de la región de Gran Manila se llama Marikina en honor a su figura.

Curiosamente, a esta metrópolis se la conoce como 'la capital del calzado' en Filipinas. Título que conocen bien los alicantinos.

Si bien esta es la versión más defendida por los historiadores, algunos documentos de los sacerdotes jesuitas sugieren que la zona ya se conocía con nombres similares antes de la llegada del gobernador, vinculándolo a la palabra nativa Mariquit-na (que significa "bonita" o "hermosa") o a la localidad de Marquina, en Vizcaya, España. Como toda buena historia, también el alicantino deja en el aire detalles que nunca se sabrán.

Virrey de Nueva España

Tras volver a España, Carlos IV decidió relevar del virreinato de Nueva España a Miguel José de Azanza y confiarlo a Félix Berenguer de Marquina en 1799, quien fue nombrado también gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia de México y se aprestó de inmediato para embarcar rumbo a su destino.

Durante su travesía desde Cuba hacia Veracruz, su embarcación fue interceptada y apresada por fuerzas navales inglesas cerca de Cabo Catoche, en la península de Yucatán.

Fue conducido como prisionero a la colonia británica de Jamaica, pero el alicantino fue tratado allí con exquisita cortesía militar y, poco después, los propios británicos le permitieron continuar su viaje.

Entre 1800 y 1803, como virrey de Nueva España, Félix Berenguer de Marquina fue el hombre más poderoso de todo el continente americano. Gobernaba un territorio que se extendía desde las selvas de Costa Rica hasta las gélidas fronteras de la actual Canadá, pasando por Texas y California y con el control del mar Caribe.

Una de las primeras decisiones del alicantino fue muy impopular por su vertiente antitaurina. Y es que, como explica el historiador Javier Barrientos Grandon en la web de la Real Academia de la Historia de España, en los primeros compases de su gobierno ocurrió un incidente con el Cabildo de la Ciudad de México, que, siguiendo la costumbre establecida para la recepción de los virreyes de Nueva España, le solicitó permiso para celebrar corridas de toros con ocasión de su entrada en el virreinato, pero Berenguer de Marquina no lo permitió.

Al parecer, Berenguer de Marquina explicó que se trataba de un espectáculo contrario a "lo moral y lo político" y de gran costo para la Real Hacienda, lo que le ocasionó ser denostado durante casi tres siglos por la historiografía taurina.

Rebelión

Representaba la extensión del rey de España en un territorio de más de siete millones de kilómetros cuadrados en el que no faltaron las rebeliones de sus pueblos.

El pánico aún estaba presente en las mentes de los gobernantes españoles tras la sangrienta rebelión de Túpac Amaru II en Perú años antes (1780) y la brutal revolución de los esclavos en Haití (1791).

Y en su primer año tuvo que hacer frente a miles de indígenas armados que bajaron de las montañas al grito de «¡Viva Mariano I!». Se movilizaron masivamente para luchar por el indio Mariano, un líder que, según se descubrió tras los interrogatorios, probablemente nunca existió y que sirvió para crear un mito por el que luchar y liberarse de décadas de abusos, pobreza y explotación.

Berenguer de Marquina sofocó el motín rápidamente movilizando milicias locales y tropas regulares, ordenó juicios e interrogatorios y reforzó el control militar en la zona, frenando el sueño de independencia que resurgiría con la Guerra de Independencia de México, que comenzó en 1810.

Su virreinato terminó en 1803, pero, si hubiera aguantado en su puesto unos pocos meses más, se habría dado la insólita coincidencia de que el hombre más poderoso de América (un alicantino) recibiera en el palacio virreinal a la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, la más importante de la época, dirigida por el alicantino Francisco Javier de Balmis.

Al haberse marchado Marquina poco antes de su llegada en 1804, quien terminó recibiendo a Balmis en la capital mexicana fue su sucesor, el virrey José de Iturrigaray, lo que impidió un encuentro que hubiera sido irrepetible entre dos de los alicantinos más célebres de la historia.