Juanjo, carnicero: "Hay muchos mitos, no toda la grasa es mala, depende de la pieza y cómo se prepare"

Tener conocimientos de cocina no solo puede ayudar a ganar mucho tiempo a la hora de cocinar, sino también permite obtener unos ahorros considerables a la larga.

En una sociedad en la que todo está hecho para facilitarnos la vida e ir más rápido, hay ciertas costumbres y trucos de antaño que conviene recordar ya que pueden suponer un cambio en nuestra dieta.

Uno de los grandes olvidados es, precisamente, la grasa. Muchas personas la eliminan de forma automática antes de cocinar, convencidas de que todo lo que lleva grasa es perjudicial.

Sin embargo, como explica Juanjo, carnicero, en una publicación de redes sociales, “hay muchos mitos, no toda la grasa es mala, depende de la pieza y cómo se prepare”.

No toda la grasa es igual

La grasa no es un elemento único ni siempre negativo. En la carne cumple funciones importantes: aporta sabor, ayuda a que el alimento quede más jugoso y puede servir como fuente de energía.

El problema suele aparecer cuando se consume en exceso o cuando se eligen cortes muy grasos de manera habitual, especialmente si se combinan con frituras, salsas o guarniciones poco equilibradas. La clave no está en demonizar la grasa, sino en conocer qué tipo de pieza se está cocinando y en qué cantidad.

Depende de la pieza

No todos los cortes de carne tienen la misma proporción de grasa. Algunas partes son naturalmente más magras, mientras que otras incorporan vetas o capas de grasa que resultan fundamentales para conseguir una textura más tierna y un sabor más intenso.

Por ejemplo, un corte magro puede ser una buena opción para preparaciones ligeras, como filetes a la plancha o guisos con verduras. En cambio, determinadas piezas con más grasa pueden funcionar muy bien en asados, guisos largos o cocciones lentas, donde esa grasa se reparte y contribuye a que el resultado final sea más sabroso.

La preparación cambia todo

La forma de cocinar es tan importante como la pieza elegida. Una misma carne puede ser una opción equilibrada si se prepara a la plancha, al horno o en una cocción suave, pero cambia bastante si se reboza, se fríe o se acompaña de salsas muy calóricas.

Juanjo insiste en que no hay que eliminar la grasa sin más, sino aprender a utilizarla. En algunos casos, puede servir para dar sabor al plato; en otros, conviene retirar parte de ella antes o después de cocinar, según el tipo de receta y las necesidades de cada persona.

Aprovechar sin desperdiciar

Esta manera de entender la cocina también encaja con la filosofía de aprovechamiento que suele defender el carnicero. En una publicación anterior, Juanjo Cuartero recomendaba no tirar nada del pollo y utilizar los huesos para preparar caldos, sopas o arroces, una forma sencilla de reducir el desperdicio y sacar más partido a cada compra.

Aplicar esa misma lógica a la grasa puede ser igual de útil: no se trata de consumirla en grandes cantidades, sino de valorarla, usarla con criterio y evitar desechar de forma automática partes del alimento que pueden tener un uso en la cocina.

Un cambio de perspectiva

La idea de que “toda la grasa es mala” es uno de esos mitos que se han instalado en la alimentación moderna. La realidad es más matizada: la grasa forma parte de muchos alimentos, aporta sabor y, consumida con moderación, puede formar parte de una dieta equilibrada.

Como resume Juanjo, “depende de la pieza y cómo se prepare”. Conocer un poco mejor lo que se compra, cómo se cocina y qué se puede aprovechar no solo mejora el resultado en la cocina, sino que también ayuda a comer mejor y a reducir el desperdicio.