Uno de los arroces que preparan en Casa Riquelme de Alicante. M. H.

En la ciudad de Alicante, la saga familiar arrocera iniciada por Ramón Riquelme continúa hoy a través de sus hijos Moncho, David y Rocío en el emblemático restaurante Casa Riquelme.

Junto a sus hermanos, la cocinera Rocío Riquelme comparte las claves técnicas acumuladas durante décadas de tradición culinaria a las faldas del Castillo de Santa Bárbara.

A la hora de preparar un buen plato de arroz, la chef insiste en que no todos los granos responden igual ante el fuego. "Cuando hablamos de arroz, muchas veces pensamos que todos se comportan igual en la cocina, pero no es así", advierte Rocío.

Para la cocinera alicantina, acertar con el tipo de grano constituye el primer gran acierto en los fogones. "Elegir bien la variedad es uno de los pequeños secretos que marcan la diferencia", afirma.

Dentro del amplio abanico de posibilidades, Rocío tiene una recomendación muy clara cuando se busca conseguir un resultado meloso. "En Casa Riquelme solemos recomendar la variedad Marisma cuando buscamos un arroz meloso", revela.

El motivo principal de esta elección reside en la propia naturaleza física del grano durante la ebullición. "Es un grano que tiene una gran capacidad para soltar almidón durante la cocción", explica la experta.

Esa cualidad resulta determinante para la consistencia y la presentación final del plato en la mesa. "Eso es precisamente lo que hace que el caldo se ligue y el arroz quede con esa textura cremosa tan característica", subraya.

La cocinera detalla el comportamiento progresivo de los ingredientes a lo largo de la cocción. "Ese almidón, que no deja de ser el azúcar natural del arroz, se libera poco a poco mientras el grano se cocina", aclara.

Es precisamente esa liberación paulatina la que transforma el líquido en una textura densa y suculenta. "Es lo que da esa sensación de arroz más espeso, más ligado y con más cuerpo", sostiene la cocinera.

Sin descuidar el fondo

Aunque reconoce la importancia capital de la materia prima en los fondos, recalca que el grano sostiene el conjunto. "Por supuesto, el fondo siempre es fundamental, pero la variedad de arroz también tiene mucho que decir", matiza.

Con la elección adecuada del producto, el proceso culinario se vuelve mucho más sencillo. "Cuando el grano es el adecuado, el arroz meloso se construye casi solo", asegura.

Por todo ello, la cocinera de Casa Riquelme invita a no infravalorar las decisiones previas al cocinado. "Al final, en la cocina del arroz hay muchos detalles que parecen pequeños, pero elegir bien el grano es uno de los más importantes", sentencia.