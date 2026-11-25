Isabel Coixet reúne en Silencio, se come, su nuevo libro editado por Siruela una extensa recopilación de los artículos gastronómicos que ha ido publicando a lo largo de los años en diversos medios de comunicación sobre la cocina en España y los países que ha visitado por su trabajo y aficiones.

A través de sus palabras cuece una suerte de autobiografía en la que además de revelar sus preferencias sobre la comida (japonesa, principalmente) presenta su forma de entender el mundo y la amistad: "Siempre me lo he tomado como una continuación de las cosas que hago normalmente en la vida".

En esta "especie de gimnasia mental" en la que se ha embarcado como cronista gastronómica, "las ganas de compartir las cosas que me gustan" son el motor de un libro que se lee de un tirón por el tono tan cercano que imprime.

En una época dominada por las valoraciones en internet y las recomendaciones automatizadas, Coixet lamenta la pérdida de la intuición a la hora de salir a comer. "Hay una profusión excesiva de guías y una dependencia absoluta de la opinión de los demás", reflexiona a EL ESPAÑOL.

Ante la conocida máxima popular sobre el criterio mayoritario, la realizadora es tajante: "Dicen que un millón de moscas no pueden equivocarse, pero sí que se pueden equivocar; entre las moscas también hay gourmets".

Para Coixet, la dependencia tecnológica ha mermado la capacidad de aventurarse sin rumbo: "Antes mirábamos un mapa de vez en cuando y siempre llegábamos. Ahora estamos todo el rato pendientes del GPS y nos perdemos más porque ya dudamos de nuestras propias facultades".

Esta misma mirada crítica la extiende al lenguaje pretencioso que rodea al mundo del vino y a la soberbia de ciertos profesionales. "Entiendo que un sumiller pueda tener 22 años, pero la experiencia de alguien de esa edad nunca podrá ser la de quien lleva 40 años bebiendo y ha probado desde vinos de 7 euros en el Aldi hasta botellas de 1.000 euros".

Rechazando las descripciones cargadas de artificio sobre "el reflejo rubí o el fruto rojo combinado con regaliz", defiende la honestidad directa del paladar: "Para mí lo importante es tan sencillo como: a mí esto me gusta o a mí esto me parece bueno".

Frente a la rigidez y el artificio de los establecimientos de lujo, Coixet reivindica el valor y la calidez del bar tradicional. "No se puede comparar el servicio de un hotel de cinco estrellas con el del bar de la esquina mientras en el bar de la esquina le pongan amor", señala.

El servicio sin lecciones

La realizadora alza la voz sobre la escasa presencia de las mujeres en las grandes clasificaciones culinarias internacionales. "Me gusta recordar a pioneras como Julia Child o Alice Waters, que fue una gran revolucionaria al poner el huerto al lado del restaurante hace 50 años".

En el panorama nacional elogia especialmente el trabajo de Fina Puigdevall y sus tres hijas en el restaurante Les Cols en Olot, uno de sus locales preferidos y que menciona en diversas ocasiones en Silencio, se come.

En cuanto a la experiencia en la mesa, Coixet huye de la pedantería en la sala. "A mí no me hace falta que el mantel sea de lino; lo que necesito es que me atiendan con cariño y compartan los platos con satisfacción, no que me estén dando una lección, porque eso me pone muy nerviosa".

Refugio frente al odio

En un contexto social enrarecido por la polarización y la crispación política, la cineasta encuentra en la mesa una trinchera pacífica. "Ver las burlas baratas y el odio en la política me duele casi físicamente", confiesa.

Del mismo modo, rechaza categóricamente las dinámicas tóxicas que se han denunciado en algunas cocinas de tres estrellas Michelin: "¿Acaso no se pueden hacer las cosas bien sin infundir miedo?".

Por todo ello, concluye con rotundidad reafirmando el papel reparador de la cocina: "Si me preguntas si la gastronomía es un refugio, rotundamente sí lo es".