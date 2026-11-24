Pedro, carnicero: "El principal error es meter la carne con la plancha fría; hay que hacerla con muy poco aceite"

En el puesto del Mercado Central de Alicante de los Hermanos Flores, la declaración de intenciones luce de forma clara en el cartel: ternera natural de los Valles de Asturias, la gran especialidad de la casa. Tras el mostrador, Pedro mantiene viva una tradición centrada en el producto fresco y en la atención personalizada a cada comprador.

La historia del establecimiento familiar suma ya cerca de cuatro décadas. "Antiguamente eran nuestros padres los que regentaban el negocio, que lo abrieron hace pues casi 40 años ya, y ahora somos los hijos los que hemos continuado con esta tradición", relata Pedro Flores, quien acumula 16 años de experiencia al frente del negocio.

El gran diferencial del producto radica en el control exhaustivo del proceso de crianza. "Tenemos una granja donde nosotros las terneras las bajamos de Asturias pequeñitas, con tres o cuatro meses", detalla el carnicero sobre el método de recría que llevan a cabo tras trasladar lotes de "20 o 30 terneras" cada tres o cuatro meses.

Para garantizar la máxima frescura, en la carnicería sacrifican "una ternera a la semana" y mantienen una regla estricta: los animales se sacrifican entre los 9 y 10 meses, sin cumplir jamás el año. "Son terneras pequeñitas que son más jugosas, evidentemente, que una ternera que ya tenga más tiempo", subraya Flores.

En el día a día, el asesoramiento directo al cliente resulta vital para escoger el corte idóneo según la receta elegida. "Eso es fundamental. Cuando la clienta o el cliente viene aquí y me dice 'quiero ternera para un estofadito', no puede ser cualquier pieza, evidentemente hay piezas que salen más jugosas que otras, o filetes para plancha o para empanar; cada pieza tiene sus preferencias", explica.

A la hora de cocinar, la duda más repetida entre los clientes gira en torno a cómo preparar un filete a la plancha perfecto. "La plancha bien caliente, eso es fundamental. Hay gente que mete el filete a la plancha y la plancha todavía está fría. Eso para mí es lo principal, que la plancha se caliente bastante", explica a EL ESPAÑOL el carnicero.

Respecto a la cocción, aconseja usar "muy poquito aceite" y cocinar la pieza vuelta y vuelta. Un punto en el que alerta sobre el fallo habitual que arruina una buena pieza. "Cuanto más pases el filete, cuanto más lo hagas, más seco te va a salir. Por muy tierno que esté, al final si lo haces mucho, pues lo acabas secando", sentencia.

Su conocimiento del producto parte de una devoción personal por el género que maneja a diario. Al hablar de sus propios hábitos en la mesa, Pedro Flores concluye con rotundidad: "Yo soy de ternera los siete días a la semana. Ternera, cerdo, lo que sea. La carne me encanta".