Nanín Pérez, chef: "Tener la sala igual de llena que la puerta con los premios de las guías sería maravilloso"

El chef Nanín Pérez puede enorgullecerse del reconocimiento de las principales guías gastronómicas y colegas. Recomendado en la Michelin, Repsol y Macarfi y en TheFork con su recién abierto Plëgat, eso no le hace olvidar que la verdadera batalla está en conquistar a los clientes: "Tener la sala igual de llena que la puerta con los premios de las guías sería maravilloso".

Este lunes ha disfrutado de la gala de los premios TheFork, donde le han elegido entre los mejores de España. La recomendación de otros cocineros le ha aupado hasta estar entre las 41 mejores nuevas aperturas de todo el país. "Que otros compañeros se fijen en nosotros es un reconocimiento muy chulo", valora a EL ESPAÑOL.

Este es, de momento, la última de las grandes valoraciones de un intenso año en el que ha puesto en marcha su proyecto más personal en la ciudad de Alicante. Y por eso agradece aparecer en una lista así porque "al margen de los compañeros que nos han podido nominar, ayuda a que nos pueda conocer otra gente a través de la plataforma".

A diferencia de su etapa como Cocinero Revelación en Madrid Fusión 2018 a los 28 años, el chef afronta este nuevo proyecto con mayor serenidad. Recordando lo que supuso para su carrera aquel premio, reconoce que "ahí me pilló todo más de sopetón, más de sorpresa y un poco más verde seguramente; ahora estoy más tranquilo".

Y en esa calma es la que le lleva a poner el foco en el día a día de su restaurante en la calle José Gutiérrez Petén. De ahí que al hablar de expectativas, responde sin rodeos: "Estar lleno todos los días".

El cocinero señala que Alicante presenta retos particulares para las propuestas gastronómicas avanzadas. Aunque destaca que existe hábito de comer fuera, distingue las preferencias del cliente local. "La gente se siente más cómoda en una línea más clásica, de producto; la línea gastronómica cuesta un poco más porque son sitios donde repites menos veces".

En este contexto, la recomendación de la Guía Michelin ha supuesto un importante impulso para captar turismo internacional. "Sin duda el punto de inflexión más claro fue Michelin; a raíz de ahí empezó a venir más público extranjero y gastronómico que llega con su ruta y ya sabe a qué sitios tiene que ir".

Pese a las exigencias de la plaza, Nanín valora de forma positiva la evolución culinaria de la ciudad. El chef destaca el auge de "sitios pequeños, gente joven que va haciendo cosas, sitios que tienen alma y algo propio que hacer". A su juicio, el panorama hostelero alicantino "está mucho mejor ahora que hace años".

En cuanto al debate sobre la falta de personal en la hostelería, Pérez explica su situación al frente de una estructura contenida. "Tengo la suerte de que tengo un equipo espectacular; al ser un equipo pequeño no lo he sufrido demasiado, pero sé que en sitios con estructuras más grandes está muy complicado".