Si el lujo son los pequeños placeres y cuidarse, Fran y Ana han creado uno que les ha llevado a la élite. Su apuesta por dar protagonismo a los desayunos les ha llevado a estar entre los tres mejores de España gracias al trabajo hecho en los hoteles de El Huerto del Cura en Elche y el Port Benidorm.

"Queríamos apostar por la gastronomía como un eje diferenciador", explica a EL ESPAÑOL Ana Mayor, vicepresidenta de la cadena Port Hotels, desde la terraza en el piso 19 en la que se tienen unas amplias vistas de la costa de la provincia de Alicante. Y para lograrlo decidieron salirse de las opciones habituales.

Así fue como encontraron a un hombre que estaba cansado de desayunar siempre lo mismo en los diferentes hoteles en los que se aloja por su trabajo en el mundo. "Nos cruzamos en el camino con Fran, tuvimos sintonía y entendimos las necesidades del otro; el resultado es un servicio que gusta al cliente y a los críticos", añade Mayor.

Fran Segura, con grandes premios en su carrera como Mejor Maestro Pastelero de España en 2013 o plata en la Copa del Mundo de Pastelería y Cocina en 2022, tenía clara la idea con la que empezar: "Un desayuno de hotel que no parezca un desayuno de hotel". Esa es su forma de huir de la estandarización del sector basada en "beans, bacon quemado y huevos revueltos".

Una revolución que tenía que empezar quien era mundialmente valorado por los dulces. "En las primeras conversaciones me decían que los desayunos los hacen los cocineros, pero yo creo que el concepto está equivocado: de los desayunos tendrían que encargarse los pasteleros, que son los que madrugan y saben hacer cruasán, hojaldre o ensaimada", afirma.

Su planteamiento tenía que ser rompedor: eliminan el formato bufé convencional y presentan la comida en tres tandas que se sirven a la mesa. Con una duración estimada de hora y media y un precio de 35 euros por persona, la experiencia está disponible tanto para huéspedes como para clientes no alojados.

El ocio por la mañana

"Desde la pandemia, el ocio se está desplazando de la noche a la mañana y la gente le presta más cariño al desayuno, aprovechando el fin de semana para darse un lujo", sostiene Segura.

Sobre la exigencia del perfil de consumidor actual, Ana Mayor subraya la transformación que experimenta la demanda turística. "En 2026 tenemos un cliente muy exigente que ha viajado, consume redes sociales y está dispuesto a que le sorprendan", subraya.

En este desayuno no faltan, partiendo de un criterio básico: dar prioridad a los ingredientes de proximidad de la provincia de Alicante. Así, integrando una deliciosa mermelada de naranja artesanal, salazones, embutidos de la zona y una rica selección de quesos de oveja y cabra, excluyendo expresamente el queso de vaca por no ser autóctono de la región.

Defender las tradiciones

Esa lista ejemplifica los valores que comparten ambos. "Para nosotros era muy importante reforzar la cultura local, defender nuestras tradiciones y mostrar qué ingredientes utilizamos a quien nos visita", señala con orgullo Mayor.

En la sección dulce se incluyen especialidades como la coca boba de calabaza, las galletas de algarroba con chocolate o la toña alicantina. La elaboración de los platos se adapta a los productos de temporada.

"No puedes tener alcachofa confitada todo el año si solo hay cosecha dos meses; trabajamos con lo que da la tierra en cada estación", puntualiza Segura remarcando la importancia de esta elección.

Listas de espera

La respuesta del mercado se tradujo en listas de espera los fines de semana en Elche desde el primer mes de implantación. En el plano operativo, la empresa ha introducido el uso de cajas individuales para que los comensales trasladen la comida que no acaben a sus casas.

"El desperdicio alimentario es un reto que abordamos con seriedad en los hoteles; no es un tema de costes, sino de conciencia moral", afirma Ana Mayor.

Segura justifica su vinculación a Port Hotels, un grupo compuesto por 11 hoteles, por la afinidad de valores y el trato profesional. "He rechazado proyectos con otras grandes cadenas porque para mí lo fundamental son las personas; el vínculo con Ana y la dirección es algo que agradezco que la vida haya puesto en mi camino", asegura el pastelero.

La dulce Navidad

En una calurosa mañana del noviembre alicantino parece aún lejana la Navidad, pero el calendario no engaña. Por eso ya tienen en su cabeza cómo será la carta que preparan para este diciembre. En ella incluirán chocolate a la taza y uno de los clásicos de la pastelería de estas fechas, un mini roscón de reyes.

Satisfechos por la marcha que está teniendo esta apuesta que les diferencia, Mayor concluye que "la evolución del sector nos empuja a ser más competitivos y ofrecer un mejor servicio; poner en valor lo que somos es nuestra mayor fortaleza".