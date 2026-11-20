Juanjo, carnicero: "Para aprovechar bien el pollo, no tires nada, usa los huesos para caldos sopas o arroz"

En la cocina, conocer algunos trucos puede hacer que mejore mucho nuestra salud, pero también nuestro bolsillo. En concreto, en el ámbito de la carne, conocer para qué sirve cada parte de cada pieza puede hacer que aprovechemos para hacer más recetas de las que esperamos.

El pollo es uno de esos productos que dan para mucho más de lo que parece. Juanjo Cuartero, carnicero en Alicante, lo explica así en uno de sus post en redes sociales: “Para aprovechar bien el pollo, no tires nada, usa los huesos para caldos, sopas o arroz”.

En el video, el carnicero repasa las distintas partes que se pueden sacar de un pollo y cómo aprovecharlas en la cocina. Muslo, contramuslo, alas, pechugas y hasta los huesos tienen su sitio en la receta. “Un producto, muchísimas formas de disfrutarlo”, resume.

Aprovechar cada parte

La idea, en resumen, consiste en no quedarse solo con las piezas más habituales. El muslo y el contramuslo son ideales para guisos y asados; las alas funcionan muy bien al horno o a la brasa; y la pechuga, además de ser versátil, permite preparar filetes, rellenos o platos más ligeros.

Pero donde Juanjo pone especial énfasis es en los huesos. En lugar de tirarlos, recomienda guardarlos para hacer caldos caseros, que luego pueden convertirse en sopas, cremas o incluso en el líquido de cocción de un arroz.

Caldos con más sabor

Un caldo hecho con huesos de pollo aporta mucho más sabor que uno preparado solo con agua. Basta con poner los huesos en una olla, añadir verduras como cebolla, zanahoria, puerro o apio, cubrir con agua y dejar cocinar a fuego lento.

El resultado es un fondo casero que se puede usar como base para sopas, arroces, salsas o cualquier guiso que necesite un extra de sabor. Además, es una forma de aprovechar al máximo el producto y reducir el desperdicio en la cocina.

Por otro lado, el caldo de huesos es una excelente fuente de colágeno y de vitaminas de todo tipo.

Una cocina más sostenible

El mensaje de Juanjo va más allá de la receta. Aprovechar los huesos del pollo es una forma de cocinar con más cabeza, sacando partido a cada parte del animal y evitando tirar comida que todavía puede dar mucho juego en la cocina.

“Para aprovechar bien el pollo, no tires nada”, insiste el carnicero. Una frase sencilla que resume una forma de cocinar más consciente, más sabrosa y más aprovechada.