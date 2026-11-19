El otoño trae un cambio significativo en las especies que entran en las lonjas de pescado del Mediterráneo. Y Miguel Sirvent, tercera generación de una pescadería en el Mercado Central de Alicante lo sabe bien, por eso analiza los productos estrella de esta época y la tendencia cada vez más extendida de adelantar las compras navideñas.

Entre las capturas más destacadas de la temporada otoñal, Miguel señala que "en noviembre hay una entrada natural de calamar, lecholas para hacer al horno, en caldero o asadas, y un pescado de temporada muy marinero".

Dentro de este abanico de especies, Sirvent hace una mención muy especial al congrio. "El congrio es un auténtico 4x4, vale para todo: para asar, a la plancha o para caldero". Además de su gran versatilidad en la cocina, el pescadero subraya que esta pieza "sale también a una barbaridad de buen precio".

Junto a las alternativas para el plato diario, el calamar se posiciona como una opción que se adelanta a la gastronomía festiva. "El calamar agarra un protagonismo enorme en Navidad, sobre todo para elaborarlo relleno". Miguel confiesa que en su propio entorno familiar es una tradición imprescindible: "En mi casa, mi suegra lo tiene como el plato estrella de la Navidad".

Precisamente la búsqueda de calamares de tamaño adecuado para rellenar desencadena las primeras compras navideñas en estas semanas de noviembre. Y así lo ha ido viendo, "aunque parezca una exageración", desde la primera semana porque "la gente ya piensa en la Navidad".

Para ilustrar esta previsión, Sirvent recuerda una venta reciente muy significativa. "Le vendí a una señora 24 o 25 calamares chiquititos para rellenar". Según explica, cuando entra poco género en lonja "luego no se encuentran rápido y para conseguirlo después puede haber problemas".

A la garantía de suministro se suma un factor económico crucial: la diferencia de cotización entre noviembre y diciembre. "En noviembre los pescados vienen siempre unos euros más baratos que en Navidad, y justo al comenzar diciembre la cotización sube un poquito".

Por ello, acudir al congelador doméstico semanas antes supone una estrategia redonda para las familias. "Lo compras más barato, lo metes en el congelador que tenemos en casa y hasta la fecha en que tienes que gastarlo ya te olvidas de él".

Esta planificación anticipada resuelve dos de las mayores preocupaciones de las fiestas: el presupuesto y el estrés de los preparativos. "Aparte de ahorrarte unos euros, que es importante, es un problema que te quitas de encima y te soluciona la fiesta del menú".

Eso sí. No todo el mundo se organiza con el mismo margen: "Hay para todo, el que adelanta compras, congela y guarda, y el que esperará al último momento". Sirvent insiste en las ventajas de simplificar la cocina navideña. "El pescado es fácil de hacer, no es nada complicado, y hoy en día si tienes dudas pones un tutorial y te guía paso a paso de maravilla".