Desde su despacho en el restaurante, el chef Pablo Montoro transmite la emoción de los momentos clave en una carrera. Enfocado al cien por cien en la consolidación de su firma personal, valora la reorganización de sus líneas de negocio para volcar toda su energía: "Grupo Montoro es mi única empresa y está en Alicante".

La firmeza con la que comparte a EL ESPAÑOL la ilusión por una nueva etapa se apoya en el restaurante Espacio Montoro. Con él ha conseguido premios como el de Restaurante Revelación de la Academia Valenciana de Gastronomía, Recomendado Michelin o el Sol Repsol. "Estamos cada día más felices porque cada día tiene un prestigio mucho más amplio", afirma desde el corazón de su nave insignia.

El mapa empresarial del grupo se expande con notable velocidad. En este 2026, la división Montoro Catering ha alcanzado cerca de un centenar de eventos, sumando 65 bodas y múltiples actos corporativos. A ello se añade la creación de La Fábrica, una línea de producción gourmet orientada a restauración y cáterin que elabora cárnicos a baja temperatura, salsas, patatas, buñuelos y cerca de 25.000 croquetas mensuales.

El gran salto estratégico, en cambio, le lleva fuera de Alicante para entrar por primera vez en la provincia de Valencia. Así ha encontrado nuevos socios en el Sky Business Center de Manises, donde trabajan cerca de un millar de personas y ya gestiona la cafetería Vita, la brasería Forja y el parque infantil con pastelería Bimbalú.

A eso sumará el que considera, el proyecto estrella que abrirá sus puertas el próximo 7 de enero. "Gres es el proyecto más ambicioso dentro de Sky Business Center, que es un gastronómico con una única barra para 14 comensales", revela el cocinero sobre la que califica como la "niña bonita" de su expansión.

Con una inversión económica muy relevante, Gres la define a medio camino entre una chef table y una kitchen table. En ella ofrecerán un único menú degustación de 14 pases por 155 euros sin bebida.

Al igual que en Espacio Montoro, en Gres ofrece al comensal un pequeño viaje. Se llega a través de un aparcamiento en el que se recibe a los clientes para guiarlos hasta el ascensor. "Se abren las compuertas y apareces con unas vistas alucinantes a la pista de aterrizaje y de despegue del aeropuerto de Manises viendo los aviones", destaca sobre una puesta en escena con horarios de entrada unificados.

En el apartado culinario, Gres trasladará el protocolo de creatividad que el chef aplica en Alicante: ningún plato puede superar las cinco elaboraciones, solo una puede tocar congelador y tres ingredientes deben destacar por encima del resto, reservando el protagonismo a un producto o receta autóctona.

Con esas bases, "lo que vamos a hacer es un guiño a la ciudad de Valencia haciendo esa reinterpretación de platos tradicionales o buscando productos de cada una de las localidades de la provincia de Valencia".

¿Y qué es lo que está preparando? Los ojos le brillan al hablar de recetas como el pato azulón de la Albufera con nísperos de Callosa, el all i pebre, la picadeta valenciana y el agua de Valencia como bienvenida. Destaca especialmente la reinterpretación de la paella valenciana en tres secuencias: "Del propio sofrito hemos hecho un plato, del caldo otro plato y todo desemboca en el arroz. Te vas a comer una especie de trilogía".

Incluso el nombre del restaurante guarda un concepto artesanal ligado al territorio. El gres se adquiere en Manises, se traslada al obrador de cerámica de Grupo Montoro en Alicante que dirigen las ceramistas Isa y Noe para elaborar la vajilla a 1.300 grados y regresa transformado a su local. "Hacemos un viaje de ida y vuelta de Manises a Grupo Montoro y se transforma en recipiente para volver a Gres a través del fuego. Es piedra, fuego y experiencia".

Para dirigir la propuesta, Montoro ha desplazado a un equipo capitaneado por Sebastián como jefe de cocina de Gres, respaldado por profesionales de Espacio Montoro como Juanfran y la sumiller Andrea. "Si yo no tengo equipo, no crezco. Y si el equipo no te sigue, tampoco creces", concluye el chef.