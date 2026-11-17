Diego, chef de 3 restaurantes: "Si faltaba alguien en la sala, trabajaba de camarero, y si tenía que fregar platos, los fregaba"

La alta cocina de la Marina Alta alcanza un nuevo hito nacional. El restaurante Amas, uno de los dos proyectos gastronómicos que el chef Diego Laso dirige en el hotel AR de Calpe, ha sido seleccionado entre los diez finalistas de toda España en los premios TheFork 2026.

La candidatura de este local en la comarca más reconocida de la Comunitat Valenciana llega avalada por referentes del sector. Primero lo apoyaron los cocineros Carito Lourenço y Germán Carrizo de Fierro junto a José Manuel Miguel (Beat, del mismo grupo hotelero). El certamen combina este criterio técnico con la votación final de los clientes a través de la plataforma de reservas.

Para Laso, la respuesta diaria del público en la sala es la máxima recompensa. "Para los que estamos ahí 12 horas al día, lo que de verdad reconforta a diario es la gente que viene y llena el restaurante".

El chef asume la distinción con compromiso territorial. "Representar a la terreta es un honor y un reto". Y de ahí que, reivindica con rotundidad el nivel culinario regional: "En la Comunitat Valenciana tenemos una gastronomía tan buena o mejor que la de grandes ciudades como Madrid o Barcelona".

Laso destaca además el empuje de la comarca de la Marina Alta junto a compañeros como Rafa Soler en Audrey's o José Manuel Miguel, ambos con Estrella Michelin.

Diego Laso lidera un modelo ambicioso al compaginar en el mismo recinto hotelero de Calpe las cocinas de Amas y Onami, su proyecto de fusión nipona y mediterránea. El cocinero defiende con firmeza este concepto integrado. "Nosotros no tenemos el restaurante del hotel; tenemos un restaurante dentro de un hotel".

Su propuesta busca democratizar el acceso a la alta cocina. "Buscamos un público gastronómico democrático, pero con una escala de precios amable". Para gestionar ambos equipos sin perder excelencia, la sinergia organizativa resulta clave. "Compartir recursos e ideas nos da la logística suficiente para gestionar dos equipos y hacer que todo funcione".

Las artes marciales

La trayectoria de Diego Laso combina vocación y rigor. En su juventud, siendo apasionado de las artes marciales, viajó a Japón con la meta de ser instructor. Para costear su estancia, comenzó a trabajar en la hostelería local. "Si faltaba alguien en la sala, trabajaba de camarero; y si tenía que fregar platos, los fregaba".

Tras años alternando estancias en el país asiático con la participación en los primeros restaurantes japoneses de Valencia, tuvo que tomar una decisión profesional. "Pensé que la cocina podía aportarme mucho más como proyecto vital".

De las artes marciales conservó hábitos fundamentales para los fogones. "La disciplina y la perseverancia de las artes marciales son clave en la cocina japonesa". En su formación tradicional aprendió el valor del respeto y la paciencia. "En Japón podías estar un año entero lavando arroz antes de que te dejaran cortar un pepino".

El Mediterráneo y Japón

Laso marca distancias con la etiqueta convencional de cocina nikkei. Su cocina persigue una integración autóctona del producto local con las técnicas japonesas. "Quería hacer una propuesta muy personal. Es imposible reproducir exactamente la cocina de Japón sin sus ingredientes de origen".

Su meta aspira a influir en la evolución gastronómica actual. "La cocina no son solo los ingredientes: es una manera de entender el servicio, la atención al cliente y las técnicas". El chef confía en consolidar un camino propio en la región. "Mi ilusión máxima es ayudar a articular una nueva ola que fusione la cocina mediterránea y española con la técnica japonesa, creando una identidad propia".