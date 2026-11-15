Rocío, cocinera: "El arroz no necesita rehogarse para estar bien en una paella, es mejor un sofrito trabajado"

En la cocina existen costumbres que se transmiten de generación en generación y que la práctica diaria pone a prueba. De eso saben bien en el restaurante de Alicante Casa Riquelme. Rocío Riquelme, una de los tres hermanos tras los fogones de este famoso local junto a sus hermanos Moncho y David, es directa al abordar un debate recurrente entre los aficionados de la cocina: "El arroz no necesita rehogarse para estar bien en una paella"

En la gastronomía tradicional abundan los hábitos automatizados, como cuenta a EL ESPAÑOL. "En la cocina del arroz hay muchos gestos que repetimos porque siempre se han hecho así. Uno de ellos es eso de 'nacarar el arroz', es decir, rehogarlo en el sofrito antes de añadir el caldo", señala Rocío al analizar las rutinas heredadas en la preparación de este popular plato.

Frente al argumento de que este sofrito previo beneficia la consistencia del grano, la chef sostiene que la experiencia acumulada en el restaurante familiar demuestra lo contrario. "En muchas cocinas se dice que así el grano se sella o que el arroz queda mejor. Sin embargo, con los años cocinando arroces hemos comprobado que realmente no es necesario. El arroz no necesita ese paso para comportarse bien en la paella", afirma con rotundidad.

En un local que ha hecho de la preparación del arroz a lo largo de las décadas gracias a sus populares paellas multitudinarias, saben bien de lo que hablan cuando se trata de esta materia.

Desde la perspectiva técnica de Casa Riquelme, el comportamiento del ingrediente principal responde mejor a una inmersión directa en la base líquida bien caliente. "Cuando el arroz entra directamente en el caldo caliente, el grano empieza a hidratarse de forma natural y a soltar su almidón poco a poco durante la cocción", detalla la especialista alicantina sobre el proceso culinario.

Para Rocío Riquelme y sus hermanos, la atención no debe centrarse en maniobras artificiosas o mitos infundados, sino en los cimientos fundamentales del plato. "Ahí es donde está la clave del arroz: en el fondo, en el fuego y en el tiempo", afirma. Por eso recalca la importancia de dominar los parámetros esenciales de elaboración.

En ese sentido, Rocío remarca los pilares sobre los que debe asentarse cualquier preparación de garantía. "En Casa Riquelme siempre decimos que los buenos arroces no dependen de gestos innecesarios, sino de cuidar lo importante: un buen caldo, un sofrito trabajado y elegir bien la variedad de arroz", puntualiza.

La propuesta gastronómica del equipo que forman Rocío y sus hermanos Moncho y David aboga por simplificar los procesos sin perder rigor técnico ni calidad en el plato final. "Al final, la cocina del arroz es muchísimo más sencilla de lo que a veces parece", añade la cocinera.

Rocío concluye recordando que desprenderse de inercias culinarias infundadas constituye la mejor muestra de consideración hacia la materia prima y la tradición alicantina. "Muchas veces, quitar pasos innecesarios es también una forma de respetar la receta. Porque cuando el producto y el fondo son buenos, el arroz ya hace su trabajo solo", sentencia.