Gran fiesta de platos de cuchara del 20 al 29 de noviembre con vino, música y postres caseros

Aunque el frío "de verdad" todavía tarde un poco en llegar a Alicante, los alicantinos empiezan ya a volver a cocinar los platos más reconfortantes del año, de esos que se disfrutan con compañía, alegría y con cuchara.

Y es que el momento de volver a sentarse a la mesa, levantar la cuchara y disfrutar de los sabores de siempre. Del 20 al 29 de noviembre, Mutxamel celebra sus XVIII Jornadas Gastronómicas, una cita que vuelve a convertir la cocina local, los productos de proximidad y el buen hacer de la hostelería del municipio en los grandes protagonistas.

Once establecimientos participan en esta nueva edición, que se desarrollará durante diez días, incluidos dos fines de semana, y ofrecerá una amplia propuesta para todos los gustos: platos de cuchara, arroces, carnes y pescados elaborados con producto fresco, acompañados de entrantes y rematados con postres caseros.

Cada restaurante establecerá libremente el precio y la composición de su menú, por lo que la oferta será variada y con opciones para todos los bolsillos y paladares.

Una tradición que se consolida

Las Jornadas Gastronómicas ya son mucho más que una propuesta de menús. Tras dieciocho ediciones, se han convertido en una tradición, en un motivo para compartir mesa y en una forma de poner en valor la identidad gastronómica de Mutxamel.

La iniciativa se enmarca en el proyecto "Mutxamel Gastronómico", una apuesta municipal por promocionar la cocina como elemento diferenciador del destino, impulsar el turismo, dinamizar la economía local y dar a conocer el patrimonio agroalimentario del municipio.

Mutxamel refuerza así su vinculación con la calidad y la identidad mediterránea. El municipio forma parte de Gastro Exquisit Mediterrani y de la Ruta del Vino de Alicante, dos proyectos que ayudan a proyectar la riqueza culinaria del territorio y a promocionar los productos de proximidad.

Once lugares para disfrutar

Los establecimientos que forman parte de esta XVIII edición son: Bar El Dorado, Cervecería Ca Pinto, Cervecería Mutxamel, Mesón El Capricho, Ripmar, Restaurante El Patio de Mari, Restaurante Molimar I, Restaurante Molimar II, Restaurante In Savia – Golf Bonalba, Restaurante Aeroclub (Río Park) y Vinoteca Los Sobrinos.

La propuesta se reparte entre el núcleo urbano y las diferentes urbanizaciones, lo que permite recorrer el municipio a través de sus mesas y descubrir la diversidad de su oferta hostelera. Los menús, que oscilan entre 25 y 45 euros, permitirán disfrutar desde los sabores más tradicionales hasta propuestas más actuales.

Cultura y postres caseros

La concejala de Turismo, Felicia Aracil, ha destacado que estas jornadas “ya son mucho más que comida”. En su opinión, la cita se ha convertido en “tradición, cultura y momentos para compartir y saborear lo mejor disfrutando de un ambiente único”.

“Cada plato nos acerca a nuestras raíces con productos de km 0, son una oportunidad única para seguir descubriendo la gastronomía local. Vamos a disfrutar de platos de cuchara, arroces, carnes y pescados hechos con productos frescos, todos ellos acompañados de unos entrantes y colmatados con postres caseros”, ha señalado Aracil.

La edil ha animado a vecinos y vecinas a “llenar las mesas de nuestros hosteleros” y ha invitado a los visitantes a aprovechar los fines de semana para conocer la oferta cultural y de ocio de Mutxamel, disfrutar de planes familiares y terminar la jornada con “el broche de un buen menú con opciones para todos”.

Gastronomía, patrimonio y ocio

Las Jornadas Gastronómicas se completarán con la programación cultural municipal y las visitas guiadas organizadas desde la Concejalía de Turismo. De esta manera, quienes se acerquen a Mutxamel durante estos días podrán combinar la buena mesa con el patrimonio, la cultura y el ocio, en una experiencia turística más completa.

Toda la información sobre esta XVIII edición —incluido el cartel oficial, los menús de los restaurantes participantes y las actividades complementarias— estará disponible a través de la página web y las redes sociales del Ayuntamiento de Mutxamel.

Con esta nueva edición, el Consistorio reafirma su compromiso con la promoción turística del municipio y con el impulso del sector hostelero local, convencido de que la gastronomía es uno de los grandes valores de la identidad de Mutxamel y una herramienta clave para atraer visitantes y dinamizar la economía local.