El restaurante donde para a comer José Ribagorda en Alicante: "Una barra llena de tradición y autenticidad"

De entre todas la vasta oferta gastronómica de Alicante, el reconocido periodista José Ribagorda tiene en un conocido bar la que es una de sus barras favoritas de España.

Se trata de El Cantó, una cervecería-tapería situada en el centro de la ciudad que ha conquistado al comunicador por su producto, sus tapas y, sobre todo, por una barra que conserva la esencia de la gastronomía tradicional española.

El que fuera uno de los rostros más conocidos de los Informativos Telecinco ha compartido su recomendación en un vídeo publicado en su proyecto gastronómico De las cosas del comer.

Ribagorda recorre habitualmente España en busca de establecimientos que destacan por su cocina y su autenticidad.

En esta ocasión, su parada está en Alicante, donde ha encontrado uno de esos negocios que, según explica, lleva toda una vida buscando.

"En Alicante capital hay una barra que se llama El Cantó, que es de esos lugares de tradición, de autenticidad, esos lugares que yo he buscado toda mi vida", señala el periodista. Para él, el establecimiento reúne algunos de los elementos fundamentales de una buena experiencia gastronómica: "El mejor producto, las mejores tapas variadísimas de toda clase y condición", señala.

El Cantó es una cervecería-tapería de ambiente popular, conocida por una barra de madera pulida decorada con bodegones y una oferta de tapas, montaditos y recetas españolas. El espacio está aprovechado hasta el último rincón, con pequeños taburetes y mesas de dos alturas en los que se sirven raciones, bebidas y diferentes propuestas para compartir.

Su popularidad también tiene una consecuencia habitual y es que encontrar sitio no siempre resulta sencillo.

El local suele estar lleno, una circunstancia que Ribagorda advierte a quienes quieran acercarse. "Un lugar al que hay que esperar, eso sí, tomáis un vinito fuera porque hay que esperar", recomienda.

La espera, sin embargo, forma parte de una experiencia que el comunicador considera que merece la pena. "Os va a dar un placer gastronómico y una experiencia gastronómica que no vais a olvidar", asegura en el vídeo, en el que también destaca la trayectoria de los trabajadores del establecimiento, con cuatro décadas de servicio.

Ribagorda es un apasionado de la gastronomía y ha convertido esa afición en una parte esencial de su trayectoria profesional.

https://www.instagram.com/reel/DQB7Y8TjNJO/?dlrf=MTdxb2ZwaHRwYnlyeg%3D%3D

Tras años como presentador de Informativos Telecinco, ha continuado divulgando la cultura culinaria a través de De las cosas del comer, un proyecto con el que descubre restaurantes, productos y profesionales de distintos puntos del país. También ha publicado libros dedicados a la cocina y a los establecimientos que mantienen viva la tradición.