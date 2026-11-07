Miguel, pescadero: "El pescado no tiene por qué ser un plato complicado; a la plancha se hace enseguida"

Llegar a casa, encender la sartén y tener la cena lista en cuestión de minutos sin lidiar con escamas ni raspas. Esa es la máxima que marca el día a día en los mostradores tradicionales, donde la adaptación al ritmo moderno se ha convertido en una prioridad indispensable. En el Mercado Central de Alicante, el pescadero Miguel Sirvent representa la tercera generación de un negocio familiar que abrió sus puertas en noviembre de 1938.

"Todo es para facilitar el consumo; nos hemos convertido todos a la comodidad y yo me pongo el primero". Así resume Miguel el cambio de paradigma que experimenta la pescadería tradicional.

Para el profesional alicantino, el producto debe adaptarse a las necesidades del consumidor actual. "En el tema del pescado, la gran dificultad que la gente encuentra son las espinas y la cabeza; por eso lo que hacemos es facilitar la vida un poco y aconsejar para dar los menores problemas posibles a la hora de cocinar".

Para responder a esta demanda, el mostrador exhibe una amplia variedad de cortes limpios y preparados. "Presentamos el pescado de varias formas para dar un abanico de posibilidades según el gusto de cada cliente", detalla Miguel. Entre sus propuestas destacan "caballas en filetes" y "boquerones sin espina ni cabeza", además de tacos limpios de atún y pez espada o sardinas listas para el fuego.

Sin embargo, en su puesto la comodidad no está reñida con la naturalidad. A diferencia de otros productos procesados, Sirvent mantiene una línea clara con el marisco. "Las gambas las vendemos enteras, con piel; no las vendemos peladas porque la gamba pelada comercial suele ser tratada y esta gamba es fresca y natural".

Detrás de esta transformación del producto existe una profunda mutación en los horarios de las familias. "Hay un cambio social evidente, cada vez se va más deprisa y con la incorporación de la mujer a la vida laboral todo va acelerado". Según explica, el objetivo principal del comprador entre semana es "llegar a casa con la menor faena posible y preparar algo rápido".

Esta urgencia marca una frontera nítida entre los hábitos de lunes a viernes y el descanso del sábado. "Entre semana la gente busca un vuelta y vuelta a la plancha, acompañado con un poco de ensalada o verdura al lado". Como defiende Miguel, "el pescado no tiene por qué ser un plato complicado; a la plancha la mayoría se hace enseguida y no da ningún problema".

En cambio, el fin de semana el ritmo se transforma por completo. "El cliente del sábado está tranquilo en casa; a lo mejor prepara una barbacoa, hace un arroz con calma o aprovecha para cocinar un caldo y platos de cuchara que luego puede congelar para la semana".

Además de limpiar el género, Miguel ejerce a diario como asesor gastronómico compartiendo trucos con su clientela. "A mí me gusta la cocina y la gente pregunta secretos; a veces con muy poco un plato cambia una barbaridad".

Entre sus recomendaciones prácticas propone sencillas combinaciones cotidianas: "Por ejemplo, un bonito lo marcas asado a la plancha, le echas un poco de tomate o un poco de pisto por encima y cambia por completo; o a otros pescados les pones un chorrito de aceite de oliva virgen extra tras la plancha y quedan de categoría".

La estacionalidad también marca las compras de noviembre, un mes en el que entran con fuerza especies de temporada en el Mediterráneo como el calamar de costa, la lechola o el boquerón. Entre ellos, Miguel destaca especialmente el congrio: "Es un auténtico todoterreno, un 4x4 que vale para todo: para asar, a la plancha o en caldero, y además sale muy bien de precio".