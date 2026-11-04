Mario, chef: "Para la croqueta más cremosa hay que poner más harina que mantequilla y el 10 % de harina por leche"

Lograr la croqueta perfecta en los fogones domésticos es una aspiración compartida por miles de aficionados a la cocina. Mario Amat, considera esta tapa la prueba del algodón de cualquier propuesta gastronómica. Y lo prueba junto a Carlos Tomás en el restaurante Fetén, que ha entrado este 2026 como Recomendado por la Guía Michelin.

"Para nosotros, todo el mundo dice que para saber si en un sitio se cocina o se come bien, hay que pedir ensaladilla y croquetas. Si esas dos cosas están buenas, sabes que en ese sitio se come bien", sostiene el cocinero al explicar el valor que conceden a esta elaboración.

En su carta cuentan con tres variedades distintas, pero la reina indiscutible es la de lomo ibérico y pimentón de la Vera. Se trata de una fórmula que el propio Amat preparaba habitualmente en su hogar mucho antes de inaugurar el restaurante.

"Esta croqueta es una elaboración que se puede hacer perfectamente en casa, es súpercómoda. Simplemente teniendo buenos productos y dándole mucho mimo y mucho amor", asegura el chef a EL ESPAÑOL.

Y por eso tiene claro que el error más extendido a la hora de elaborar la masa tiene que ver con la consistencia. Para facilitar el boleado casero, muchos cocineros aficionados aumentan la harina, lo que arruina por completo la cremosidad.

"Tienes que tener la cantidad justa, no pasarte de harina, porque si te pasas de harina al final quedan muy, muy, muy duras", advierte Mario Amat de forma categórica.

El chef reconoce la tentación habitual en las cocinas domésticas: "Sí que es cierto que a la hora de liarlas, de rularlas, es más cómodo, pero no quedan con la untuosidad que debe de quedar una croqueta. Una croqueta tiene que estar cremosa, untuosa, que se deshaga en la boca y que la textura de fuera sea crujiente", defiende.

A la hora de trasladar esta textura a la balanza, Amat detalla el equilibrio técnico que aplican: la masa requiere "un poquito más de harina que de mantequilla y el 10% de harina por leche", buscando siempre que el relleno se mantenga firme al freír pero fundente al paladar.

La materia prima marca la frontera entre un resultado aceptable y uno sobresaliente. En el caso del lomo, el estándar de partida debe ser exigente.

El truco de charcutería

"Mínimo, mínimo, mínimo que sea lomo de cebo; si la haces con puro de bellota van a salir más buenas y si la haces con un lomo de Joselito van a salir increíbles", apunta Amat.

Para quienes buscan optimizar el presupuesto doméstico sin sacrificar sabor, el chef deja un consejo práctico: "Lo que podemos hacer es ir a la charcutería y, si queda algún culito de alguna barra de lomo, ver si te pueden hacer precio y comprar el lomo de la mejor calidad que tengan".

A este ingrediente lo acompaña un buen pimentón de la Vera, un condimento que "no va medido, pero tampoco te puedes pasar". "El lomo se hace con pimentón y son dos ingredientes que se potencian el uno al otro porque van de la mano. Tienes que buscar ingredientes que tengan significado estando juntos y estando separados", concluye.