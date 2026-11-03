Fran, 27 años: "Habré probado entre 2.200 y 2.400 porciones para buscar la tarta de queso más perfecta posible"

Francisco Andrés Segura no entiende de casualidades ni de recetas improvisadas. A sus 27 años recién cumplidos, este joven emprendedor afronta desde la ciudad de Alicante un nuevo examen gastronómico: la gran final del concurso que elige la mejor tarta de queso de España.

"Hemos quedado 15 en la final", explica Fran sobre una competición que reúne a aspirantes de todo el país y que se resuelve en Madrid ante un jurado especializado de unas siete personas. Tras una intensa jornada, el pastelero preparó su viaje a la capital con las elaboraciones listas en el coche: "Preferimos salir esta noche, sinceramente, para ir dejándolo todo preparado; ya tenemos las tartas listas".

Para esta cita decisiva, la marca Gozo —el proyecto especializado que Fran impulsó en abril de 2025 tras formarse y ayudar en el negocio hostelero de su familia— ha apostado por una propuesta tan atrevida como técnica: una tarta de queso de Happy Hippo.

"Nos presentamos con una tarta de queso de Happy Hippo; hemos querido darle un toque más comercial y vendible, pero a la vez dándole una vuelta nuestra", detalla Fran sobre la creación elegida.

La clave de su propuesta reside en la artesanía que esconde cada componente: "Todo lo que es el interior de la tarta, la mezcla y demás, lo hacemos nosotros casero. Hacemos la crema de avellana y la crema de leche con manteca de cacao, porque el chocolate blanco no existe como tal, y eso lo preparamos nosotros mismos".

El remate visual y sensorial del pastel tampoco se deja al azar. "Una vez está terminada le ponemos por arriba escamas de chocolate blanco y merengue, que es lo que tiene la parte de abajo del barquillo original. Solamente lo ponemos en el borde porque la cremosidad y el sabor ya hablan por sí solos en la punta", argumenta.

A diferencia de otras disciplinas culinarias, Fran concibe la pastelería como una ciencia exacta donde el margen de error es mínimo. "Detrás de la tarta de queso hay una serie de procesos, de cálculos... es una locura; la repostería es todo más científico".

Ese rigor analítico le ha llevado a registrar un minucioso historial de catas. "Habré probado de porciones, no enteras, entre 2.200 y 2.400 en los últimos años", calcula con precisión matemática.

"De media, unos cinco días a la semana durante los últimos tres años, pruebo unas tres porciones diarias para evaluar. Es probar y decir: 'Ahora échale un gramo más de azúcar, ahora un poquito menos, ahora mira el pH, que te cambia la cremosidad y la acidez'... una barbaridad, porque buscamos que sea lo más perfecto posible".

Al abordar el debate recurrente sobre el punto de cocción y la textura de la tarta, Fran defiende una postura nítida, alejada de modas extremas. "Para mí la textura perfecta es que esté bien cremosa por dentro, que desparrame un pelín. Hay gente que de broma dice que algunas se toman con pajita, pero debe tener cremosidad sin que se pase de líquida ni se quede cruda".

Respecto a la formulación de nuevos sabores, el finalista alicantino insiste en la necesidad de no enmascarar el ingrediente estrella.

"Lo más importante es lograr el equilibrio entre el queso y el sabor añadido. Si haces una tarta, no puede ser solo tarta de Nutella; tiene que ser una tarta de queso y Nutella, cuidando poner la mínima cantidad de azúcar posible para que no empalague".

La calidad es la diferencia

Fran tampoco elude el debate sobre la proliferación masiva de obradores dedicados exclusivamente a este dulce en las principales ciudades españolas. "Considero que ahora mismo está demasiado explotado; hay demasiada oferta para la demanda que existe", reflexiona con franqueza.

"Por redes sociales parece que todo es muy fácil y muy sencillo, pero luego hay que calcular muy bien los costes, hacer números y tener mucho cuidado. Por eso nuestro valor es diferenciarnos siempre apostando por dar la máxima calidad, aunque el precio sea un poquito más alto, porque a largo plazo es lo que mejor funciona", concluye antes de someter su tarta al veredicto definitivo.