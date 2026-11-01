Rosa Tovar, chef: "El azafrán da un aroma vivo a los arroces, si no se tiene es más conveniente no echar colorante"

Lo llaman el oro rojo por su precio y por las deseadas cualidades que aporta de sabor, aroma y, por supuesto color. Por eso al cocinar el arroz que tenga una buena apariencia es uno de los deseos de cualquiera que se ponga a prepararlos. Y la especialista Rosa Tovar lo tiene claro: "El azafrán da un aroma vivo a los arroces, si no se tiene es más conveniente no echar colorante".

Tovar, asesora gastronómica de la Guía Repsol y miembro de la Real Academia Española de Gastronomía, ofrece estos consejos en su libro Arroces del Mediterráneo, editado por Casa Mediterráneo.

El azafrán es la especia más cara del mundo ya que se obtiene de los estigmas de las flores. Para obtener un solo kilo de azafrán seco se necesitan entre 150.000 y 250.000 de esas deseadas flores. En Castilla-La Mancha es uno de sus cultivos más preciados y en localidades como Novelda han crecido internacionalmente las empresas que lo distribuyen.

La experta cocinera considera el que se cultiva en esta comunidad de "una calidad extraordinaria" y recomienda en particular el que viene con la denominación de origen porque "garantiza la cosecha y su frescura, para que mantenga sus aromas vivos e identificables".

El olor que genera es precisamente la clave que resalta para su uso en las paellas, es "lo más importante", como resalta. Trabajarlo adecuadamente es imprescindible porque "sus volátiles se pueden perder en el calentamiento", mientras que el color que aporta se mantiene.

Y por eso recalca que "no puede ser nunca sustituido por otros productos colorantes" hasta el punto de que concluye que "no poner nada si no se tiene azafrán" es la opción más acertada.

El consejo de la académica valora las cualidades que aporta la deseada especia y choca con la realidad de los precios. Un punto que además se notó especialmente entre 2023 y 2024 cuando la sequía tocó duramente a su producción en España.

En lo peor de esta crisis en el cultivo el precio se situaba en los 12 euros por cinco gramos. Un factor que, unido al aumento del coste de la vida, dio aún más alas a las alternativas colorantes. Estas, en cambio, aportan al plato un color amarillo o naranja que falsea el resultado pero a un coste entre 0,8 y 1,4 euros el bote.

En la actualidad el precio del azafrán, en gran parte por las importaciones de Irán que tienen un precio en la horquilla de 3,5 a 5 euros el gramos, se ha estabilizado aunque sigue en máximos.