Las ventas de vino de Alicante crecen un 84% pese a la caída del consumo global: "La gente busca calidad e identidad"

Mientras se bebe menos vino en España, el consumo de los vinos naturales de Alicante crece. Esta es la conclusión a la que ha llegado la plataforma de venta de vinos Decántalo, tras comparar los datos de venta de vinos naturales de la provincia del primer semestre con el de 2016 y constatar un aumento del 84% de ventas.

También se ha notado un aumento del 58% en pedidos y cerca del 40% en facturación en los vinos naturales, por encima del resto de su catálogo, en el que figuran vinos de otros orígenes.

En términos nacionales, el consumo de vino en España ha caído un 8,3% hasta los 8,92 millones de hectolitros, según los datos publicados por la Federación Enología.

"El caso de los vinos de Alicante es especialmente llamativo gracias a muchos factores", asegura a EL ESPAÑOL Oriol Ripoll, Co-CEO de Decántalo.

Menos volumen, más intención

El descenso del consumo de vino se explica, según el empresario, por la caída del vino de diario, aquel que se compra por volumen y "sin demasiada reflexión". En este sentido, el vino natural responde justo a lo contrario: "producciones pequeñas, trabajo manual en viñedo y bodega, rendimientos bajos y una idea muy clara de lo que cada productor quiere expresar".

Por eso, aunque el precio medio de la botella haya subido un 16,6% en cinco años, la compra ha seguido creciendo. "Quien apuesta por un vino natural no busca la opción más barata, sino un producto con sentido, capaz de transmitir el lugar de donde viene sin maquillaje", asegura Ripoll.

De nicho a consolidación

El paralelismo con la cerveza artesana resulta, para Ripoll, inevitable. Primero llegó una gran industria que estandarizó estilos; después, productores independientes que reaccionaron elaborando con sello propio; y, con ellos, "un consumidor curioso que empezó a buscar algo diferente". De este modo, la cerveza artesana se hizo un hueco estable y cambió la manera de entender esta bebida.

Con el vino natural "podría ocurrir lo mismo". Lejos de ser una moda pasajera, la categoría parece estar saliendo de su fase de expansión para entrar en una de consolidación. "Ya no se encuentra únicamente en el bar de moda, pues está en las cartas de muchos restaurantes, en tiendas especializadas y, cada vez más, en la compra online", asegura. "El vino natural ha venido para quedarse", añade Ripoll.

Un cliente que ha cambiado

El perfil de quien compra vino natural online también se ha transformado. Hace cinco años era un consumidor muy iniciado, casi profesional, que llegaba guiado por la recomendación de un sumiller o de un bar especializado. Hoy, según analiza Ripoll, conviven dos grandes grupos.

Por un lado, adultos de entre 40 y 50 años que descubrieron la compra de vino por internet durante la pandemia y que, con el tiempo, se han vuelto más curiosos y exploradores. Por otro, millennials que beben menos, pero de forma más consciente, y que valoran la transparencia, la ausencia de aditivos y la identidad del territorio.

La pandemia fue, en muchos casos, el punto de inflexión. El confinamiento empujó a quienes nunca se habían planteado comprar vino online a hacerlo, y descubrieron que las botellas llegaban en perfectas condiciones, con acceso a catálogos "imposibles de encontrar en una tienda física" y con información detallada para elegir.

Esa confianza en el canal, unida a las ganas de descubrir, explica, según Ripoll, que en 2024 los clientes de vino natural de Decántalo crecieran un 41%, más del doble que la facturación de todo el catálogo. En 2025, la tendencia continuó con casi un 30% más de clientes y de facturación.

Beber con conciencia

La sostenibilidad, la transparencia del etiquetado y la búsqueda de productos con identidad local también forman parte de su identidad. "El consumidor quiere saber qué bebe, quién lo hace y cómo", asegura Ripoll. "El respeto por el viñedo, la mínima intervención y la ausencia de aditivos forman parte del valor que percibe, en sintonía con el mindful drinking: beber menos, pero con más conciencia", añade.

La identidad local es otro de los factores del crecimiento de esta bebida. "Las generaciones más jóvenes valoran recuperar tradiciones y apoyar a productores de proximidad, y el vino natural les ofrece la posibilidad de conocer proyectos pequeños que, de otra forma, serían difíciles de descubrir".

Y en ese mapa, Alicante y la Comunidad Valenciana tienen "mucho que decir". Clima mediterráneo, viñedos viejos y variedades autóctonas con personalidad como Monastrell, Giró, Moscatel o Bobal, conviven con una generación de viticultores que" recupera prácticas tradicionales, como la elaboración en tinaja, con una mirada muy actual", sentencia Ripoll.