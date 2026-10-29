Una bolsa con forma de calabaza rellena con los dulces de Mercadona para este 2026. Mercadona

Los dulces y novedades de Mercadona para el truco o trato definitivo en Halloween: hechos en Oliva y Murcia desde 1 €

Si hay una fiesta que los más pequeños de la casa sienten como suya es Halloween. La celebración americana que anticipa Todos los Santos se ha implantado con toda la fuerza que traen los niños y niñas que disfrutan del truco o trato. Y eso anima a las grandes cadenas, como Mercadona, a personalizar su oferta para estos días con productos hechos en Oliva o la Región de Murcia desde un euro.

King Regal lleva más de 25 años "inventando sabores, colores y texturas" como explica esta empresa valenciana en la localidad valenciana duramente afectada por la reciente dana. Esta compañía trabaja como proveedora de la cadena de supermercados de Juan Roig para la que ofrece productos como las Diver Xuxes.

Esta bolsa de golosinas, envueltas individualmente, tiene formas tan curiosas como gusanos, hamburguesas, melones o pizzas. En ellas se incluyen piruletas de sabor cereza o chicle ácido sabor melón. Cuesta 2,6 euros el paquete de 375 gramos. Como destacan desde la compañía a EL ESPAÑOL, es un producto "perfecto para estos días".

En la Región de Murcia se encuentra Golosinas Vidal, uno de los proveedores que más se ha especializado en estos dulces para Halloween. Boo! Mix deja claro desde su nombre que está más que preparado para pasar una noche de miedo.

Su bolsita de chuches incluye formas tan llamativas como calaveras, ojos, dedos y cerebros. Esta divertida mezcla para que los pequeños se rían pesa 300 gramos y está disponible por 1,6 euros.

La otra opción que se puede encontrar en los Mercadona son las llamadas Dentaduras, que este año como novedad se ofrecen con pica-pica para que tengan un sabor más ácido. La bolsa de 100 gramos cuesta 1 euro.

Este proveedor recuerda que la mejor forma de guardar en casa las chuches para que se disfruten al máximo es "mantener el envase intacto para que se conserven como el primer día". Como indican en su página, "los envases de los caramelos, gominolas y regalices están diseñados para mantener a raya la humedad e impedir que entre el aire y algunos contaminantes ambientales".

Al igual que Vidal, en Molina del Segura también tiene sus instalaciones Jake, otro de los proveedores de dulces que tiene la cadena. Ellos se encargan de Top Xuxes, una caja de 200 gramos con diez bolsitas por 1,6 euros. En estas golosinas de gelatina también se juega con la mezcla azucarada de sabores ácidos.