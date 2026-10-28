Paco, frutero, gana un premio nacional de sostenibilidad: "Tenemos merma cero, es más sabroso y reducimos plástico"

¿Se puede vender fruta sin que venga en bandejas de plástico? Ese es el día de muchos mercados, pero en el caso de la ciudad de Alicante, un local en particular acaba de ganar el premio al mejor proyecto individual de sostenibilidad por su trabajo. "Tenemos merma cero, es más sabroso y reducimos plástico", cuenta su propietario, Paco Alemañ.

Este lunes, el Encuentro Nacional de la Confederación de Mercados de España, celebrado en Palma de Mallorca, ha otorgado a Frutas Cachi este reconocimiento a un negocio con muchas décadas de historia. En ese tiempo se ha transformado la venta de frutas y verduras y por eso Alemañ reivindica la naturaleza intrínsecamente ecológica del comercio tradicional.

"Últimamente, todo el mundo se está subiendo al carro de la sostenibilidad, pero los mercados siempre hemos sido la opción más sostenible", recalca con orgullo el que fuera también expresidente de la asociación de mercados municipales durante casi seis años.

De ahí que considere este reconocimiento como un impulso para todo el sector local. "Es brutal; esto quiere decir que seguimos en forma, no solo nosotros como frutería, sino los mercados de Alicante en sí, porque seguimos siendo un referente y este mensaje está calando", destaca Alemañ.

Uno de los ejes del proyecto de Frutas Cachi es la erradicación progresiva de los plásticos de un solo uso mediante la concienciación en el mostrador. El frutero alicantino defiende la recuperación de hábitos de siempre como el uso del tradicional capazo: "A veces podríamos decir que lo moderno sería volver a lo tradicional".

Desde el propio puesto, se incentiva a los clientes a acudir con sus propias bolsas de tela o a agrupar la compra en un único paquete. Esta práctica genera una dinámica comunitaria entre los compradores. "El cliente que viene con sus bolsas de tela hace que el siguiente lo vea y se cree un efecto multiplicativo", explica.

En lugar de ofrecer productos empaquetados en bandejas de poliestireno envueltas en film transparente, Frutas Cachi ofrece una preparación a medida que evita el sobreenvasado. El cliente solicita los ingredientes para una receta concreta y el equipo reúne las cantidades exactas en una sola bolsa. "Nos dicen 'dame para guacamole' y ya le hacemos la bolsita con el cilantro, la lima, el aguacate y el tomate en la proporción que necesita", explica Alemañ.

La merma cero

El otro pilar del galardón es la política de desperdicio cero. La frutería realiza una labor pedagógica continua sobre cómo aprovechar partes del vegetal que habitualmente se desechan, como el tallo del brócoli para hacer bastones fritos o crudités. Además, las piezas más maduras o de menor atractivo visual se transforman en tarrinas de fruta cortada, preparados de verdura para sopa juliana o se canalizan a través de plataformas como Too Good To Go.

Alemañ remarca el coste ecológico de tirar alimentos a la basura. "El que no haya merma es ser sostenible, porque realmente hace falta un montón de recursos y agua para producir una pieza que a lo mejor no se vende y acaba en la basura", enfatiza.

El modelo de Frutas Cachi da prioridad de manera directa el producto de proximidad proveniente de la huerta y las lonjas alicantinas. Al acortar el ciclo de distribución desde el origen hasta la mesa, se elimina la necesidad de refrigeración intensiva y se reduce la huella de carbono. "Si la gente pudiera ver en el ticket el ahorro de la huella energética de comprar en el mercado, sería mucho más consciente de sus beneficios", reflexiona Alemañ.

Local y con sabor

El comerciante desmonta los estándares estéticos impuestos por la gran distribución, que a menudo penalizan las piezas locales de calidad. "Llevo pepinos o berenjenas que igual no son tan bonitos como los de grandes cooperativas, pero me esfuerzo para que la gente los pruebe y ponga en valor el producto autóctono", señala.

Por último, Alemañ concluye marcando distancias respecto a la oferta de las grandes cadenas comerciales. "En los supermercados la fruta es preciosa, del mismo calibre y con un color superbonito, pero con sabor a corcho; nosotros queremos incidir en algo muchísimo más sabroso y sostenible ambiental y económicamente para el territorio", sentencia.