Ferran Adrià, chef: "La mejor mermelada para el desayuno no es la de bote sola, sino mezclada con fruta fresca y menta"

A Ferran Adrià le preocupa que en España se coma bien. Esa ha sido una de las motivaciones a su paso por el festival D*na de Dénia, donde ha destacado la importancia de ofrecer recetas y alternativas para preparar platos sencillos y sanos. Entre ellos, un buen desayuno.

El responsable del que fuera uno de los mejores restaurantes del mundo durante cuatro años, elBulli, es consciente de la necesidad de transformar productos cotidianos de supermercado para que se conviertan en opciones mucho más saludables. Y ahí es donde ha hecho su versión de la mermelada.

Con su particular estilo directo, y ante un público totalmente entregado, Adrià ha empezado señalando que "esto tiene un problema: es más dulce que el copón y, claro, le falta frescor".

Para el chef, el exceso de azúcares en las conservas industriales apaga el sabor original de la fruta y convierte el producto en algo pesado para empezar el día.

Sin embargo, en lugar de rechazar el bote del supermercado, Adrià propone utilizarlo como base técnica para construir lo que denomina la "mermelada al cuadrado".

La solución ideada por el creador de elBulli no requiere encender el fuego ni dedicar largas horas a cocer fruta en casa. Su propuesta consiste en mezclar el contenido del bote industrial con fruta fresca picada o troceada al instante. "Esto para el desayuno", ha explicado sobre el escenario ante los asistentes.

La proporción es la clave de la receta: "Casi casi la mitad de fresca. Con esto le das el frescor". El chef ha demostrado que basta con picar unas fresas, frambuesas u otra fruta a mano o majarlas ligeramente: "La puedes poner en trocitos o machacar en un mortero".

Al combinar ambas texturas, se consigue equilibrar el dulzor de la conserva con la acidez y la jugosidad natural del producto recién cortado.

El toque de hierbas aromáticas

Para elevar aún más la elaboración, Adrià defiende la incorporación de hierbas aromáticas frescas que rompan la monotonía de la conserva tradicional.

Durante la demostración en Dénia, lo puso a prueba con la ayuda de Juanfran Valiente y Quique Dacosta con la combinación de mermelada de naranja con hojas de menta recién picadas. "La menta es espectacular", ha afirmado. Y ese solo es el principio, como recalca, ya que anima a probar combinaciones botánicas en casa.

El valor principal de esta idea reside en su inmediatez para adaptarse a los ritmos de vida actuales. "Esto normalmente es un minuto", ha recalcado el chef para demostrar que la falta de tiempo no es excusa para no comer bien por las mañanas. "Al final se trata, cuando estás en casa, de divertirte un poquito", reitera.

Un consejo con el que el chef ha animado tanto a productores como a consumidores a perder el miedo a mezclar variedades, sugiriendo combinaciones como naranja con pomelo rosa.

"Hay que ser valiente, te tienes que dar cuenta de las cosas", ha concluido, defendiendo que con un toque de lógica culinaria y apenas sesenta segundos es posible transformar por completo el desayuno cotidiano.