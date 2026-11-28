El pueblo candidato a ser el más mágico de España en Navidad: ideal para ver su casco histórico Conjunto Histórico-Artístico

Cuando llega la época de fiestas, ilusiones y villancicos, siempre hay localidades que destacan más que otras por su alma fiestera, sus actividades propuestas y por supuesto, por sus luces de Navidad, que convierten cualquier rincón en un regalo para los ojos.

Cada año, varias localidades de toda España compiten para tener LA mejor iluminación de Navidad, la que se quedará grabada en las retinas y en la mente de sus habitantes y visitantes.

En este sentido, Cehegín, el pueblo de las Maravillas en la comarca murciana del Noroeste, aspira a convertirse en el pueblo más mágico de España esta Navidad tras superar a Aledo en la fase regional de “Juntos Brillamos Más”, la iniciativa de Ferrero Rocher que premiará a un municipio con una iluminación navideña especial.

Un casco antiguo con historia

La gran baza de Cehegín es sin duda su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982. Sus calles empedradas, casas blasonadas y edificios históricos ofrecen un escenario especialmente adecuado para una Navidad de luces, tradición y patrimonio.

Entre sus principales atractivos figuran el Palacio de Jaspe, hoy sede del Ayuntamiento, la iglesia de Santa María Magdalena, la Plaza del Castillo y el yacimiento tardorromano de Begastri. El conjunto conserva además más de un centenar de escudos nobiliarios y arquitectura popular de los siglos XII al XIX.

La candidatura de Cehegín

Tras ganar el duelo regional frente a Aledo, Cehegín representa a la Región de Murcia entre los 17 municipios finalistas de la decimotercera edición del concurso. La localidad busca ahora el apoyo de toda España para lograr la iluminación navideña de Ferrero Rocher.

La campaña, impulsada bajo el lema “Esta Navidad soy de Cehegín”, pone en valor el patrimonio, la identidad y el orgullo local del municipio. El objetivo es movilizar votos y demostrar que el casco antiguo de Cehegín merece convertirse en el escenario de una Navidad especialmente luminosa, una iniciativa a la que también se han sumado sus propios habitantes en redes sociales.

Un premio que ilumina

El pueblo ganador será anunciado el 14 de diciembre y recibirá la instalación de la iluminación navideña especial de Ferrero Rocher, prevista para el 16 de diciembre.

El anuncio de los finalistas se hará el próximo 7 de diciembre, tras lo cual se anunciará el ganador siete días después y la iluminación se instalará finalmente el 16 de diciembre en las calles del gran ganador.

Y es que Cehegín no compite por mucho más que unas luces, pues la localidad murciana defiende una candidatura basada en su legado histórico, su paisaje y su capacidad para reunir a vecinos y visitantes. Su casco antiguo, uno de los más singulares de la Región de Murcia, constituye el argumento central para aspirar al título de pueblo más mágico de España en Navidad.