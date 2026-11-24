El municipio ideal para visitar en familia: mercadillo navideño y luces de Navidad en pleno casco histórico

Llega la época más mágica del año y con ella, los mercados navideños y las luces de Navidad que convierten cada rincón en un lugar para soñar.

Localidades con encanto se visten durante esta época con sus mejores galas. Xixona, por ejemplo, vuelve a convertirse, cada diciembre, en uno de esos destinos que parecen hechos para desconectar de las prisas y entrar de lleno en la Navidad. La localidad alicantina, conocida como la capital del turrón, combina su tradición más dulce con un casco histórico que, iluminado y decorado, ofrece un plan perfecto para disfrutar en familia.

Del 4 al 8 de diciembre de 2026, Xixona celebra la XVIII edición de su Feria de Navidad, una cita que convierte sus calles en un gran mercadillo navideño. Durante cinco días, el municipio acoge puestos de turrones y dulces artesanos, artesanía, gastronomía, música, talleres y actividades pensadas para todas las edades.

Sabor a Navidad

La Feria de Navidad de Xixona es mucho más que un lugar para comprar turrón. Aunque ese sea, lógicamente, uno de sus grandes atractivos, el evento ha crecido hasta convertirse en un plan completo para pasar el día: degustaciones, propuestas culturales, exhibiciones y actividades familiares llenan el casco histórico durante el puente de diciembre.

En la pasada edición, la feria superó los 150.000 visitantes y alcanzó un récord de 121 expositores, cifras que confirman su peso como uno de los grandes mercados navideños de la Comunitat Valenciana.

El horario general anunciado para 2026 es de 10:00 a 21:00 horas, lo que permite organizar la visita con calma: una mañana para recorrer los puestos, comer por la zona y una tarde para disfrutar de las luces y la ambientación navideña.

Luces y encanto

Lo que realmente hace especial a Xixona en estas fechas es el escenario. El casco antiguo, con sus calles estrechas, cuestas y rincones con historia, se llena de guirnaldas, adornos e iluminación navideña. El resultado es una estampa que evoca las postales navideñas de siempre, pero con el carácter mediterráneo de la provincia de Alicante.

Pasear por el centro histórico mientras suena música navideña, huele a turrón recién hecho y las luces reflejan en las fachadas antiguas es, probablemente, la mejor forma de conocer el municipio. La visita se puede completar con una ruta guiada por el casco antiguo hasta el castillo, una actividad anunciada dentro de la programación de la feria.

Pensado para los peques

Xixona funciona especialmente bien como escapada familiar porque no se limita a los puestos de compra. La programación incluye cuentacuentos, talleres y actividades infantiles, además de visitas y propuestas culturales que ayudan a que los más pequeños también disfruten de la experiencia.

Entre las actividades previstas figura el cuentacuentos infantil Las luces de Carol, programado para el domingo 7 de diciembre a las 17:30 horas. Es el tipo de plan que permite combinar la tradición, el juego y un paseo tranquilo por el pueblo sin que la visita se convierta en una carrera contrarreloj.

Qué no te puedes perder

- Probar el turrón de Xixona en alguno de los puestos o establecimientos de la localidad.

- Recorrer el casco histórico al atardecer, cuando la iluminación navideña gana protagonismo.

- Acercarse al castillo y disfrutar de las vistas desde lo alto.

- Participar en alguna de las actividades familiares, talleres o cuentacuentos programados.

- Reservar tiempo para pasear sin prisa: en Xixona, parte del encanto está en las calles, las cuestas y los rincones del centro antiguo.

Consejos prácticos

La feria se celebra del viernes 4 al martes 8 de diciembre de 2026, coincidiendo con el puente de la Constitución y la Inmaculada. Al tratarse de una cita muy popular, conviene llegar temprano, especialmente si se viaja con niños o se quiere aparcar cerca del centro.

También merece la pena tener en cuenta que el casco histórico tiene calles estrechas, cuestas y escaleras, por lo que un calzado cómodo será el mejor aliado para recorrer el municipio con tranquilidad.

Xixona demuestra que la Navidad no necesita grandes ciudades ni planes complicados. A veces basta con un pueblo lleno de tradición, un mercadillo con olor a turrón y unas luces que iluminan un casco histórico con alma.