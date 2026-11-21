El encendido de las luces este viernes ya abre la agenda de Navidad en Alicante. M. H.

Las fiestas y compras en torno a la Navidad ya están en marcha. La Cámara de Comercio organizará del 3 al 13 de diciembre el Mercadillo de San Nicolás, una celebración muy especial ya que tendrá una recreación histórica en la plaza del Puerto de Alicante.

El evento, concebido para conmemorar el 140 aniversario de la entidad cameral, transformará esta zona portuaria en un punto de encuentro que conectará el comercio, la tradición y la cultura alicantina de finales del siglo XIX.

La iniciativa recupera además la tradición que sitúa a San Nicolás zarpando cada diciembre desde el puerto alicantino rumbo al norte de Europa cargado de regalos para los niños.

El mercadillo dispondrá de 14 casetas promocionales dedicadas a los sectores productivos de la provincia, donde se podrán adquirir productos representativos como la uva embolsada del Vinalopó, la granada mollar, el turrón de Jijona, vinos de la tierra o juguetes.

Junto a la oferta comercial, el recinto acogerá una programación de doce días repleta de actividades para todos los públicos. Los visitantes podrán disfrutar de animación modernista, exhibición de coches de época, chocolatada, experiencias gastronómicas, talleres infantiles y un concurso escolar de villancicos.

Para profundizar en la experiencia histórica, la ambientación trasladará la zona al año 1887 —fecha de fundación de la Cámara—, contando con la edición del cuento especial El Barco de San Nicolás y la publicación de una edición conmemorativa del periódico El Comercio de Alicante, elaborado junto a la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante con crónicas de la época.

Dónde y cuándo

El Mercadillo de San Nicolás se ubicará en la Plaza del Puerto de Alicante, un enclave estrechamente vinculado al desarrollo comercial de las comarcas alicantinas, como se recoge en una exposición que está en el otro extremo, junto a la lonja del pescado. La apertura oficial tendrá lugar el jueves 3 de diciembre y la actividad se extenderá hasta el domingo 13 de diciembre.

El recinto permanecerá abierto de manera continuada todos los días entre las 10:00 y las 21:00 horas, incluyendo las jornadas festivas del 6, 7 y 8 de diciembre.

El horario de atención al público se ajustará de 10:00 a 20:00 horas. una vez pasado el puente y así estarán durante los días 9, 10 y 13 de diciembre.

Visita Alicante

Quienes acudan a la Plaza del Puerto para disfrutar del mercadillo también pueden aprovechar la jornada para descubrir los principales atractivos turísticos de Alicante. Entre sus visitas recomendadas destacan el Castillo de Santa Bárbara y sus conocidas playas urbanas y calas.

En estas fechas será muy especial la amplia agenda navideña que despliega la ciudad. En ella se incluye la Casa de San Nicolás instalada en la plaza Séneca, el alumbrado de la avenida de la Constitución y el Belén Monumental en la plaza del Ayuntamiento.

El recorrido por la ciudad se puede completar disfrutando de la oferta gastronómica local mediante la II Ruta de Taberneros, que propone degustar tapas e historias de la tradición vinícola junto a vinos Alicante DOP en diversos establecimientos participantes.