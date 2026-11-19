El mercadillo ambulante ideal para visitar cada viernes: más de 500 puestos desde fruta y verdura hasta ropa y calzado

A pesar de que desde hace años, la fruta y verdura ha dejado de poder comprarse exclusivamente en mercadillos o fruterías gracias a los supermercados, hay quien sigue manteniendo la costumbre y prefiere acudir a la gran cita semanal al aire libre para adquirir productos frescos.

Cada viernes, Torrevieja se transforma durante unas horas en un gran punto de encuentro para vecinos, visitantes y comerciantes. El mercadillo semanal, instalado en el recinto del Parque Antonio Soria, en la avenida Delfina Viudes, reúne alrededor de 500 puestos y se ha consolidado como una de las citas de compra más populares de la ciudad.

De 8:00 a 14:00 horas, el recinto ofrece una oferta variada que va mucho más allá de la compra habitual. Fruta y verdura fresca, productos de la huerta, aceitunas y encurtidos, quesos, embutidos, pan, dulces y pescado seco comparten espacio con ropa para toda la familia, calzado, bolsos, complementos, artículos de bazar, flores, plantas y juguetes.

Una parada obligatoria

El mercadillo de Torrevieja es uno de los más grandes y concurridos de la provincia de Alicante. Su tamaño y la diversidad de productos lo convierten en una alternativa práctica para hacer la compra semanal, buscar alguna prenda a buen precio o simplemente pasear y descubrir ofertas entre los distintos puestos.

La afluencia aumenta especialmente durante los meses de verano, cuando residentes y turistas aprovechan la mañana para recorrer el recinto. Por ello, quienes prefieren comprar con más tranquilidad suelen optar por llegar a primera hora, antes de que el ambiente y los aparcamientos se llenen.

De la huerta a la moda

Uno de los grandes atractivos del mercadillo es su sección de alimentación. Los puestos de frutas y verduras ofrecen producto de temporada, mientras que otros especializados cuentan con aceitunas, encurtidos, quesos, embutidos, dulces y pan recién hecho.

En la zona de textil y complementos, la oferta incluye ropa para todas las edades, calzado, bolsos y accesorios. Es un buen lugar para encontrar prendas económicas, aunque, como en cualquier mercadillo, conviene comparar calidades, tallas y precios antes de decidirse.

Ubicación y consejos prácticos

El mercadillo se celebra todos los viernes, de 8:00 a 14:00 horas, en la avenida Delfina Viudes, junto al Parque Antonio Soria. El recinto dispone de aparcamiento propio, aunque en temporada alta puede llenarse con rapidez; como alternativas cercanas se encuentran los aparcamientos de la calle Pañol, Aquopolis y la calle Obenque.

El Ayuntamiento recuerda que el mercadillo puede sufrir cambios de fecha si el recinto está ocupado por otros eventos. De hecho, en 2026 se trasladaron dos jornadas de julio al mes de agosto por la celebración del Low Festival, por lo que siempre es recomendable consultar el calendario municipal antes de desplazarse.

Un servicio más

Desde el pasado 24 de abril, el mercadillo cuenta además con un servicio de ambulancia asistencial de Soporte Vital Básico, operativo cada viernes de 9:00 a 13:30 horas. La iniciativa, impulsada por las concejalías de Salud Pública, Mercados y Seguridad y Emergencias, busca atender de forma rápida cualquier incidencia sanitaria dentro del recinto.

Con más de 500 puestos, productos frescos, moda, calzado y un ambiente animado, el mercadillo de los viernes de Torrevieja se mantiene como una de las opciones más completas para pasar una mañana de compras. Una cita que, semana tras semana, sigue reuniendo a vecinos y visitantes en el Parque Antonio Soria.