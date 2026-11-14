La ruta ideal para desconectar este otoño: 600 escalones a los pies de un pueblo de 200 habitantes

La provincia de Alicante vuelve a demostrar que, más allá de sus playas, esconde algunos de los parajes más espectaculares de la Comunitat Valenciana. Y esta vez la propuesta nos lleva hasta la Marina Alta, concretamente a Benimaurell, una pequeña localidad de apenas 200 habitantes que se convierte en el punto de partida de una de las rutas más impresionantes de la provincia: el Barranco del Infierno, conocida popularmente como la Catedral del Senderismo.

Con la llegada del otoño, las temperaturas más suaves y los paisajes teñidos de tonos ocres convierten esta excursión en el plan perfecto para desconectar, hacer ejercicio y descubrir una de las zonas más salvajes y singulares de Alicante.

Un barranco infinito

El Barranc de l’Infern es un profundo desfiladero que atraviesa la Vall de Laguar, un valle de gran belleza formado por los núcleos de Benimaurell, Fleix, Campell y Fontilles. La ruta discurre por el sendero homologado PR-CV 147 y rodea este impresionante congosto mediante continuos zigzag, escalones de piedra y tramos que alternan descensos y ascensos.

No es una caminata cualquiera. El recorrido es circular, tiene una longitud aproximada de 14 kilómetros y salva un desnivel cercano a los 800 metros, por lo que se recomienda a senderistas con una mínima experiencia y buena condición física. En total, la excursión suele requerir entre seis y siete horas, incluyendo paradas para recuperar el aliento, disfrutar de las vistas y comer algo.

La ruta de los escalones

La fama de esta ruta no es casual. Sus sendas de herradura, talladas en la ladera hace siglos, están jalonadas por miles de escalones de piedra que permiten salvar los enormes desniveles del barranco. De hecho, el itinerario completo es conocido como la ruta de los 6.800 escalones, aunque la cifra varía según la fuente y el trazado exacto seguido.

Entre ellos destaca el tramo final de ascenso hacia Benimaurell, con alrededor de 600 escalones que conducen al pueblo tras recorrer el corazón del barranco. Es un tramo exigente, pero también uno de los más gratificantes: cada escalón acerca al caminante a las vistas del valle y al pequeño núcleo que corona la ruta.

La ruta comienza habitualmente en Fleix, aunque también puede iniciarse desde Benimaurell. Desde allí, el sendero desciende hacia la Font Grossa y su antiguo lavadero, antes de adentrarse en el Barranc del Salt y alcanzar el famoso Forat de la Juvea, un paso excavado en la roca que permite continuar hacia el lecho del barranco.

Después llegan el Pou de la Juvea, la Font de Reinós y los despoblados de Les Juvees d’Enmig y Les Juvees de Dalt, antiguos núcleos que recuerdan la historia morisca de la zona. El recorrido vuelve a cruzar el barranco y aborda una nueva subida antes de llegar, finalmente, a Benimaurell.

Benimaurell, el premio final

Benimaurell es mucho más que el punto de llegada de una ruta exigente. Este pequeño pueblo, conocido como el “pueblo de arriba” de la Vall de Laguar, conserva el encanto de las localidades de montaña alicantinas: calles empedradas, casas encaladas, bancales de cultivo y unas vistas privilegiadas sobre el valle.

Al llegar, muchos senderistas hacen una parada en la Font de Benimaurell, una fuente tradicional que se convierte en el lugar perfecto para reponer fuerzas antes de afrontar el tramo final de regreso. Desde aquí, el camino desciende suavemente entre bancales hasta completar la circular.