El mejor pueblo de Alicante para tener una casa de montaña: vida tranquila y precios económicos

Con el ajetreo que existe en la ciudad, añadido a la constante subida de precios de la vivienda en el entorno urbano, muchas personas se plantean mudarse a una localidad más pequeña.

Y si el entorno está rodeado de naturaleza, más puntos suma el lugar a la hora de atraer a nuevos vecinos. En la provincia de Alicante, existen muchos municipios con todas estas cualidades, y Jijona es una de ellas.

Conocida como la ciudad del turrón, este municipio del interior alicantino combina montaña, patrimonio, tradición y una oferta inmobiliaria mucho más accesible que la de la capital provincial.

Está a unos 36 minutos en coche de Alicante, lo que permite disfrutar del sosiego rural sin renunciar del todo a la cercanía de la ciudad.

Un pueblo entre montañas

Jijona se encuentra en una zona elevada y montañosa, rodeada de paisajes mediterráneos donde predominan los pinos, las almendras y los olivos. Ese entorno hace que sea una opción especialmente interesante para quienes buscan una casa con parcela, vistas abiertas y tranquilidad, lejos del ruido urbano.

El municipio conserva además un notable patrimonio histórico. Su castillo, de origen almohade, es uno de los puntos más altos del casco urbano, mientras que la iglesia de Santa María y el horno de Raval —uno de los más antiguos de la Comunidad Valenciana— completan un recorrido ideal para conocer la identidad local.

Precios más asequibles

Uno de los grandes atractivos de Jijona es el precio de la vivienda. A finales de agosto de 2023, el precio medio de compra se situaba en 635 euros por metro cuadrado, una cifra muy inferior a la de la ciudad de Alicante, donde el precio medio rondaba los 1.820 euros por metro cuadrado.

En 2025, el municipio seguía apareciendo entre las opciones más económicas de la provincia, con un precio medio de 792 euros por metro cuadrado, aunque con una subida anual del 14,5% que refleja el creciente interés por esta zona.

Casas de montaña

La oferta inmobiliaria de Jijona va más allá de los pisos del casco urbano. En los alrededores del municipio hay chalets, casas de campo y fincas rústicas con grandes parcelas, muchas de ellas con vistas a la sierra y a la costa mediterránea.

Los portales inmobiliarios recogen opciones muy diversas: desde casas de pueblo para reformar por precios contenidos hasta propiedades independientes con piscina, jardín y terreno. Esto permite encontrar alternativas tanto para una primera residencia como para una casa de fin de semana o una inversión a medio plazo.

No obstante, conviene tener en cuenta que las fincas rústicas de mayor superficie y con mejor ubicación pueden alcanzar precios elevados. Según Fotocasa, el precio medio de las fincas rústicas en Jijona se situaba en 337.000 euros en noviembre de 2025, por lo que el presupuesto final depende mucho del tipo de propiedad, el estado de conservación y los metros de parcela.

Tradición y calidad de vida

Vivir en Jijona también significa formar parte de una localidad con una fuerte identidad cultural. Es la cuna del turrón de Alicante y mantiene viva una industria artesanal que sigue siendo uno de sus principales símbolos, especialmente durante la época navideña.

Además, su tamaño medio permite acceder a los servicios básicos sin los desplazamientos largos propios de municipios muy pequeños. El alquiler también resulta más asequible que en las zonas costeras: los precios suelen moverse entre 380 y 565 euros al mes, según datos publicados por Idealista.

Una alternativa al litoral

Jijona no ofrece playa, pero sí algo que cada vez más compradores valoran: espacio, silencio y naturaleza a un precio razonable. Su proximidad a Alicante, su entorno montañoso y su patrimonio la convierten en una alternativa sólida para quienes quieren una casa de montaña en la provincia sin pagar los precios del litoral.

Para quienes buscan escapar del bullicio sin alejarse demasiado de la ciudad, Jijona se posiciona como uno de los mejores municipios de Alicante para dar el salto a una vida más tranquila.