El pueblo que aspira a ser el más bonito de España esta Navidad: con un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico

Se acerca la época más mágica del año y con ella las ganas de salir a la calle para contemplar las luces de Navidad.

Como cada año, Ferrero Rocher ha seleccionado varias localidades en toda España para aspirar a ser el más bonito en Navidad. Así, el pueblo más votado de Juntos Brillamos Más tendrá el privilegio de tener una emotiva y espectacular iluminación navideña.

Situado en la provincia de Valencia, junto a la frontera con Alicante, Bocairent ha sido seleccionado este año como candidato. La localidad conserva un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico y sus callejuelas estrechas, empinadas y empedradas forman un laberinto medieval adaptado a la ladera de la montaña, con arcos, viviendas de piedra y panorámicas sobre el barranco.

Ese conjunto patrimonial es uno de los grandes argumentos de la localidad para competir por la iluminación navideña. A ello se suman las Covetes dels Moros, decenas de pequeñas cuevas excavadas en la roca que durante siglos se utilizaron como almacenes y que constituyen uno de los atractivos más singulares del municipio.

Superar a Sant Mateu

Bocairent es uno de los 34 pueblos candidatos de la decimotercera edición de ‘Juntos Brillamos Más’, una campaña que selecciona dos municipios por comunidad autónoma. En la Comunitat Valenciana, el rival inicial de Bocairent es Sant Mateu, en Castellón.

La primera fase es un duelo directo: solo avanzará el pueblo que reciba más votos. La votación está abierta desde el 26 de octubre y concluye el domingo 8 de noviembre a las 23:59 horas; el resultado se conocerá el 9 de noviembre.

Qué gana el pueblo elegido

El municipio ganador recibirá una iluminación navideña especial el 14 de diciembre y conservará las luces para futuras ediciones. Además, obtendrá el distintivo de ‘Pueblo ganador Ferrero Rocher 2026’ y una importante proyección turística.

El calendario del concurso prevé varias eliminatorias: los 17 representantes autonómicos se anunciarán el 9 de noviembre; los cinco finalistas, el 30 de noviembre; y los dos aspirantes al título, el 7 de diciembre. El nombre del pueblo vencedor se dará a conocer el 14 de diciembre.

Cómo votar por Bocairent

Para apoyar la candidatura basta acceder a la web oficial de Ferrero Rocher, entrar en la sección de la Comunitat Valenciana y seleccionar Bocairent. El Ayuntamiento ha pedido a vecinos, visitantes, asociaciones y municipios cercanos que voten y compartan la iniciativa.

La apuesta de Bocairent une patrimonio medieval, naturaleza y tradición: un pueblo colgado sobre la montaña, rodeado por la sierra de Mariola y con una gastronomía de interior que incluye arroz al horno, olleta y embutidos artesanales. Ahora, su futuro navideño depende de los votos.