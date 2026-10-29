El pueblo más bonito con el mejor embutido, recetas de 1920 y una torre del siglo XII: el favorito de los viajeros

Cuando uno se desplaza a los pueblos más remotos de la provincia de Alicante, es fácil encontrarse con personas, lugares que sorprenden en todos los sentidos.

Es el caso de Torremanzanas, una pequeña localidad a 788 metros de altitud y que cuenta con 714 habitantes. Al llegar al pueblo, el visitante es sorprendido por una carretera llena de curvas y con vistas a las montañas de la provincia.

Al llegar, mientras el visitante va paseando por las estrechas calles del municipio, se encuentra con las puertas abiertas de La Capsana, una tienda de embutidos artesanos que lleva ofreciendo la mejor calidad desde hace siete generaciones.

Un pueblo de montaña

Torremanzanas se encuentra en el interior de la provincia de Alicante, rodeado de sierras, pinos y paisajes que cambian con cada curva de la carretera. A casi 800 metros de altitud, el municipio ofrece un clima más fresco que la costa y unas vistas privilegiadas sobre el entorno montañoso alicantino.

Sus calles estrechas, sus casas encaladas y el silencio de las horas centrales transmiten la calma propia de los pueblos pequeños. Sin embargo, detrás de esa aparente quietud se descubre una localidad viva, con una fuerte identidad rural y una comunidad que lucha por conservar sus tradiciones.

El pueblo conserva además un importante patrimonio histórico. Su torre, vinculada tradicionalmente al siglo XII, preside el paisaje y recuerda el pasado defensivo y medieval de la zona. [Nota: confirmar la datación y denominación oficial de la torre antes de publicar.]

Naturaleza y tradición

Torremanzanas es un destino ideal para quienes buscan escapadas tranquilas, senderismo y gastronomía de interior. Desde el casco urbano parten rutas que permiten disfrutar del entorno natural, mientras que los miradores y las calles del pueblo invitan a detenerse sin prisa.

La localidad también mantiene vivos oficios y productos tradicionales que forman parte de su identidad: hornos de leña, almazaras y carnicerías artesanas. Estos pequeños negocios no son solo una opción gastronómica, sino una parte esencial de la economía y la memoria colectiva del municipio.

La Capsana

Entre esos negocios destaca La Capsana, una carnicería y obrador de embutidos artesanos que funciona de forma ininterrumpida desde 1840. A lo largo de siete generaciones, ha conservado recetas y técnicas transmitidas dentro de la propia familia.

Hoy, Silvia Pérez Sánchez ha tomado el relevo del negocio familiar, con el apoyo de su madre, Inma. La tienda elabora embutidos sin aditivos ni azúcares, además de especialidades tradicionales como las pelotas para caldo, muy apreciadas por vecinos y visitantes.

Silvia elabora los embutidos en el local. Ivan Villalejo

“Tenemos la suerte de ofrecer un producto único, sin aditivos, sin azúcares, tenemos pelotas tradicionales para el caldo y mucha gente de fuera vuelve al pueblo solo para comprar nuestros embutidos, incluso viajeros que vienen de otros países como Estados Unidos”, explica Silvia.

Merece la visita

Torremanzanas reúne aquello que muchos viajeros buscan en el interior alicantino: paisaje, patrimonio, tranquilidad y una gastronomía auténtica. No es un pueblo hecho para visitarse deprisa, sino para recorrer despacio, conversar con sus vecinos y probar productos que conservan el sabor de otra época.

Entre su torre medieval, sus montañas y sus embutidos artesanos, esta pequeña localidad demuestra que los pueblos más pequeños pueden esconder algunas de las mayores sorpresas de la provincia.