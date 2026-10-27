El pueblo medieval más bonito ideal para recorrer a pie y conocer su castillo protegido como Bien de Interés Cultural

Lejos de las playas y los paseos marítimos, el interior de la provincia de Alicante guarda localidades que combinan historia, patrimonio y paisajes de montaña.

Castalla, en la comarca de l'Alcoià, es una de ellas. Un municipio de unos 11.000 habitantes cuyo casco urbano se recorre cómodamente a pie y cuya silueta queda dominada por una fortaleza declarada Bien de Interés Cultural.

Una fortaleza sobre el valle

El gran atractivo de Castalla es su castillo, levantado sobre un cerro a unos 780 metros de altitud. Desde allí se obtiene una panorámica completa de la Foia de Castalla, el valle que articula esta zona del interior alicantino.

La primera fortificación fue construida por los andalusíes en el siglo XI, aunque el conjunto que puede visitarse hoy refleja sobre todo las reformas y ampliaciones realizadas entre la Baja Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Esta evolución explica la convivencia de elementos islámicos, cristianos y renacentistas en sus muros.

Qué ver en el recinto

El castillo y sus murallas están protegidos como Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento, una figura que reconoce su valor histórico y patrimonial.

La visita permite conocer tres espacios principales:

- Palau: residencia señorial de los siglos XIV y XV, organizada en torno a un patio central con aljibe y concebida como una pequeña fortaleza dentro del recinto.

- Patio de Armas: explanada central que conserva restos de dependencias, lienzos de muralla y un aljibe en buen estado de conservación.

- Torre Grossa: torre circular del siglo XVI, construida en 1579 como atalaya frente a las incursiones de piratas berberiscos que llegaban desde el Mediterráneo hacia el interior.

Además de estas estructuras, el conjunto conserva torres cilíndricas, murallas y sistemas defensivos que muestran cómo se adaptó la arquitectura militar medieval a un terreno elevado y estratégico.

Un enclave fronterizo

La posición de Castalla, entre Alicante y Alcoy, convirtió su castillo en un punto de control clave durante la Edad Media. Tras la incorporación pacífica del territorio a la Corona de Aragón en 1244, la fortaleza adquirió un papel relevante en la defensa de la frontera del Reino de Valencia.

Con el tiempo perdió su función militar y cayó en desuso, pero fue recuperado gracias a una restauración desarrollada entre 2003 y 2006. Desde entonces, el recinto se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de la zona.

Patrimonio y naturaleza

Hoy, el castillo puede visitarse y ofrece paneles interpretativos, audioguías y visitas para conocer su historia. Sus murallas y miradores permiten contemplar el valle y las sierras que rodean la localidad.

El entorno invita también a completar la escapada con rutas de senderismo por la Hoya de Castalla y con una parada gastronómica, donde el gazpacho manchego es uno de los platos más representativos. Castalla reúne así, en un mismo destino, patrimonio medieval, paisaje de montaña y tranquilidad.