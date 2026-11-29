El mercadillo de Navidad para visitar desde el 3 de diciembre: 14 casetas de productos típicos, chocolatada y animación

La Plaza del Puerto de Alicante acoge durante once días el Mercadillo de San Nicolás, con puestos de productos de la provincia, actividades infantiles y una ambientación inspirada en el siglo XIX.

La Navidad llega a Alicante con una propuesta para quienes disfrutan recorriendo mercadillos navideños. Desde el próximo 3 de diciembre y hasta el día 13, la Plaza del Puerto se llenará de casetas con productos típicos de la provincia, actuaciones, chocolatadas y actividades para toda la familia.

Queda muy poco para las fiestas y ya apetece pasear entre puestos decorados, buscar algún regalo original, probar dulces tradicionales y disfrutar del ambiente navideño. Una estampa que cada año se repite en muchas ciudades y que este diciembre tendrá una nueva parada en Alicante.

Se trata del Mercadillo de San Nicolás, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Alicante que reunirá durante once días comercio, gastronomía y tradición en uno de los enclaves más representativos de la ciudad.

14 casetas con productos

El mercadillo contará con 14 casetas dedicadas a promocionar los sectores productivos de la provincia. Los visitantes podrán encontrar productos como la uva embolsada del Vinalopó, la granada mollar, los turrones de Jijona, los vinos de Alicante y los juguetes.

La propuesta también incluye una programación de actividades para distintos públicos. Habrá chocolatadas, experiencias gastronómicas, actividades infantiles y familiares, actuaciones y un concurso escolar de villancicos.

La animación modernista y la presencia de coches de época completarán la ambientación, con la intención de recrear cómo era Alicante a finales del siglo XIX.

Un viaje a 1887

La celebración tiene un motivo especial, y es que la Cámara de Comercio de Alicante conmemora su 140 aniversario y ha elegido este mercadillo como punto de partida de los actos.

Por ello, la Plaza del Puerto se transformará en un escenario inspirado en 1887, año de fundación de la entidad. La iniciativa recupera también una tradición vinculada a San Nicolás, que sitúa al puerto alicantino como punto de partida de su viaje hacia el norte de Europa cargado de regalos.

Durante la inauguración se distribuirá entre los asistentes un cuento titulado El Barco de San Nicolás, que recoge esta historia.

Además, la Cámara editará un número especial de El Comercio de Alicante, una publicación que recrea los periódicos del siglo XIX y que incluirá crónicas sobre los principales acontecimientos históricos de la institución.

Horarios del Mercadillo

El mercadillo abrirá sus puertas el jueves 3 de diciembre y permanecerá en la Plaza del Puerto hasta el domingo 13. El horario general será de 10:00 a 21:00 horas, incluidos los festivos del 6, 7 y 8 de diciembre.

Los días 9, 10 y 13 de diciembre, el cierre se adelantará a las 20:00 horas.

La entrada permitirá disfrutar de las casetas y de las diferentes actividades programadas durante estas jornadas.