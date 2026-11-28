El chef y empresario alicantino David Ariza amplía su proyecto gastronómico y lleva su particular forma de entender el arroz hasta València. El próximo 1 de diciembre inaugura su segunda arrocería Rice & Bones, un establecimiento ubicado en el histórico Hotel Reina Victoria, con el que inicia una nueva etapa de expansión fuera de la provincia de Alicante.

"Nos gustan los retos: en Alicante ya conseguimos que la gente disfrute de arroces individuales y ahora venimos a Valencia a ver si conseguimos también que el público valenciano disfrute", explica Ariza, que afronta esta apertura después de cuatro años al frente de su primer restaurante, situado en la calle Castaños de Alicante.

El desembarco en la capital del Turia llega de la mano de la cadena hotelera One Shot y responde a una oportunidad empresarial que el cocinero reconoce que no estaba entre sus planes iniciales. Sin embargo, el proyecto ya tiene una próxima parada en el horizonte: Madrid.

Una arrocería atípica

El nuevo Rice & Bones abrirá sus puertas en el Hotel Reina Victoria, considerado el alojamiento más antiguo de València. Un edificio histórico que llegó a acoger al poeta Federico García Lorca y que ahora incorporará una propuesta gastronómica que apuesta por reinterpretar uno de los platos más representativos de la cocina valenciana.

"Es el hotel con más historia de Valencia, donde van a estar los arroces más modernos de Valencia, así que siempre estamos rompiendo barreras", señala el chef a EL ESPAÑOL de Alicante.

La filosofía del establecimiento mantiene la línea del restaurante alicantino: ofrecer una forma diferente de consumir arroz, con recetas individuales y combinaciones que se alejan de las propuestas más tradicionales.

El restaurante Rice&Bones estará en el Reina Victoria de Valencia Cedida

Rice & Bones defiende precisamente esa idea de "desnudar los arroces" para disfrutarlos en su máxima expresión. Su objetivo es democratizar los arroces gourmet, hacerlos accesibles y romper con la costumbre de reservar este plato para las comidas familiares o los encuentros de los domingos.

La carta del nuevo local contará con entre 30 y 31 variedades de arroces individuales. A estas recetas se suman los conocidos "arroces del mes", propuestas que cambian periódicamente y que incluyen elaboraciones como el arroz de gamba roja, el de codillo de cerdo o el de rabo de toro.

Aunque la oferta inicial será prácticamente idéntica a la de Alicante, Ariza adelanta que tienen intención de desarrollar un arroz propio para el público valenciano una vez que el negocio esté asentado.

El turismo internacional

Una de las claves para dar el salto a València está en la ubicación del restaurante y, especialmente, en el perfil de los clientes del hotel. Según explica el empresario, el Hotel Reina Victoria registra alrededor de un 80 % de ocupación internacional, un dato que ha pesado en la decisión de abrir el segundo establecimiento.

"Es una de las cosas que nos ha movido a atrevernos con este proyecto en Valencia, que tenemos ya gran parte del público que se aloja en el hotel", explica.

El objetivo es acercar sus arroces a los visitantes extranjeros que se alojan en el establecimiento, aunque el público local también ha comenzado a mostrar interés. De hecho, el restaurante ya cuenta con reservas para su primera semana de funcionamiento de clientes valencianos que anteriormente se desplazaban hasta Alicante para conocer su propuesta.

El proyecto nace de un acuerdo con One Shot. Su propietario visitó el restaurante de Alicante, conoció de primera mano el concepto y propuso a Ariza trasladarlo a uno de sus hoteles en València.

Algunos de los arroces del Rice & Bones Cedida

La colaboración establece un reparto de funciones: la cadena hotelera asume la inversión en las instalaciones y el espacio, mientras que el equipo del cocinero se encarga de gestionar el negocio, adquirir el género y organizar el funcionamiento diario.

"Siempre lo digo, que Valencia era la última ciudad a la que queríamos venir, pero la vida te pone las cosas delante", reconoce. "Era una oportunidad que no podíamos dejar escapar".

Madrid, el siguiente objetivo

Para poner en marcha el establecimiento, el chef contará con el apoyo de su jefa de cocina de Alicante y un equipo local formado por siete trabajadores, dos más que en su primer restaurante.

Su intención es permanecer al frente del negocio valenciano hasta abril, coincidiendo con las Fallas, para acompañar al equipo durante los primeros meses y consolidar el funcionamiento del establecimiento.

Después, la mirada estará puesta en Madrid. La capital española es un objetivo que Ariza persigue desde hace tres años y medio, prácticamente desde que abrió Rice & Bones en Alicante.

"Primero conquistamos Alicante y ahora València" resume Ariza, que afronta esta nueva etapa con la intención de seguir llevando su particular manera de entender el arroz fuera de la provincia.