El mercado de Guardamar del Segura, -también conocido como El Campico o Lemon Tree Market-, reúne cientos de puestos al aire libre y ofrece una alternativa para pasar la mañana entre compras, gastronomía y productos de todo tipo.

Los mercadillos ambulantes son una buena opción para disfrutar de una mañana diferente. Recorrer sus puestos, descubrir productos que no se encuentran habitualmente en las tiendas y aprovechar para desayunar o comer forman parte de una tradición que sigue atrayendo a numerosos visitantes.

En la provincia de Alicante hay varios mercados de este tipo, pero uno de los más conocidos es el Mercadillo Campo de Guardamar. Se trata de un recinto al aire libre que reúne alrededor de 500 puestos y recibe cada semana a vecinos y turistas de distintos puntos de Alicante. La cita tiene lugar los domingos en horario de 8:00 a 14:00 horas.

Gastronomía, ropa y artesanía

El mercado cuenta con una oferta comercial muy variada. Entre sus puestos es posible encontrar frutas y verduras frescas, con especial presencia de cítricos y productos de temporada, además de ropa, complementos, textiles y artículos para el hogar.

También hay espacios dedicados a las antigüedades, los objetos de segunda mano, los souvenirs y diferentes productos de artesanía. Una variedad que permite encontrar desde artículos cotidianos hasta piezas curiosas.

La visita no se limita a las compras. El recinto dispone de bares y establecimientos de restauración donde tomar algo, desayunar o comer después de recorrer los puestos. Por eso, muchas personas aprovechan la mañana del domingo para pasar varias horas en este mercado.

Además, en el Campico se puede encontrar comida ya preparada para llevar, como diferentes arroces, paellas o carne asada.

El mercadillo está en el número 15 del Camino del Raso. Al encontrarse fuera del casco urbano, el acceso se realiza principalmente en coche. Es recomendable acudir temprano, ya que suele concentrar mucho tráfico durante su actividad.

Qué hacer en Guardamar

Quienes quieran completar la visita pueden aprovechar para conocer Guardamar del Segura, un municipio costero que cuenta con 11 kilómetros de playas y numerosos espacios naturales y patrimoniales.

Según recoge Turismo de la Comunidad Valenciana, uno de sus principales atractivos es el sistema dunar, considerado el conjunto de dunas más importante de la costa mediterránea. También destaca la Pinada de Guardamar, un espacio forestal de unas 800 hectáreas junto al mar, con pinos, palmeras, cipreses y eucaliptos.

La localidad conserva, además, un importante patrimonio arqueológico. Entre sus visitas destaca la Rábita Califal, un conjunto monacal islámico formado por 23 celdas-oratorio y declarado Bien de Interés Cultural. También merece atención La Fonteta, un antiguo asentamiento portuario fenicio.

La gastronomía es otro de los motivos para quedarse. La ñora y el langostino de Guardamar son dos de sus productos más representativos y forman parte de la identidad culinaria del municipio. Una buena oportunidad para alargar la escapada después de una mañana de compras en El Campico.