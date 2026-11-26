María Isabel, dueña de la panadería de un pueblo de 200 habitantes: "Sobrevivir es complicado, pero seguimos"

Mantener un negocio abierto no siempre es fácil. Los gastos, la falta de clientes y la competencia complican el día a día de muchos pequeños comercios. Una situación que se acentúa todavía más en los pueblos pequeños, donde la despoblación reduce el número de vecinos y, con ello, las posibilidades de mantener una actividad económica.

Sin embargo, en estos municipios una tienda de barrio es mucho más que un establecimiento donde comprar. Es un servicio fundamental para quienes viven allí durante todo el año, especialmente para las personas mayores que necesitan tener productos básicos a pocos pasos de casa.

Es el caso de María Isabel Mateu Ribes, propietaria del único horno y tienda de La Vall d'Ebo, un municipio de la provincia de Alicante que cuenta con alrededor de 200 habitantes censados, aunque apenas un centenar reside allí durante todo el año. Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con ella para conocer la historia de un negocio que lleva más de tres décadas resistiendo.

Más de 30 años al frente

María Isabel, que está a punto de cumplir 61 años, abrió el establecimiento junto a su marido hace más de 30 años. Lo hicieron en un local situado junto a su propia vivienda, después de que los anteriores panaderos del pueblo se jubilaran y La Vall d'Ebo se quedara sin panadería.

Al principio, el negocio funcionaba exclusivamente como horno y panadería. Sin embargo, con el paso del tiempo y el cierre de otras tiendas del municipio, tuvieron que ampliar la oferta para cubrir las necesidades de los vecinos.

"Ahora ya es tienda de todo. Tengo de todo un poco porque es la única tienda que hay en el pueblo", explica. Verduras, congelados, productos de primera necesidad y, por supuesto, pan forman parte de la oferta de este establecimiento que ella misma define como "una minitienda".

La decisión de diversificar el negocio también responde a una cuestión económica. "Solo del pan, con 100 habitantes día a día, no se puede vivir", reconoce.

Hace tres o cuatro años dejaron de elaborar su propio pan después de que su marido se jubilara. El trabajo que suponía amasar durante toda la noche no compensaba económicamente, especialmente cuando después no conseguían vender toda la producción. Ahora reciben el pan ya elaborado y congelado y hornean cada día las unidades que necesitan.

Lo que sí mantienen es la repostería artesanal. En el obrador situado detrás de la tienda, María Isabel continúa preparando dulces tradicionales de la zona, como rollitos de anís y empanadillas, especialmente durante los fines de semana.

Relevo generacional

En el negocio también trabaja su hija Inés, de 27 años, que se encarga principalmente de atender a los clientes mientras su madre continúa con las elaboraciones en el obrador.

Aunque estudió un grado superior de Educación Infantil y tuvo la oportunidad de marcharse a trabajar fuera, decidió quedarse en La Vall d'Ebo. Le gusta vivir en el pueblo y también el trato cercano que ofrece el comercio.

María Isabel se muestra contenta de que su hija quiera continuar con el negocio familiar en el futuro, aunque sabe que las circunstancias pueden cambiar.

La jornada empieza pronto. Abren a las 8:00 horas para atender a quienes salen a trabajar y mantienen la tienda hasta las 13:30 horas. En invierno vuelven por la tarde, de 17:30 a 18:30 horas, mientras que en verano amplían el horario por la llegada de visitantes. Los sábados y domingos también abren durante la mañana.

Vida en el pueblo

Entre semana, el movimiento es más reducido. Sin embargo, los fines de semana La Vall d'Ebo recibe a visitantes que se acercan a disfrutar de sus bares y de los alrededores.

Muchos descubren la tienda por casualidad y terminan comprando algunos de sus productos. Otros, en cambio, ya conocen el establecimiento y esperan al fin de semana para regresar y llevarse sus dulces caseros.

La comerciante explica que también venden aceite y fruta de la zona, como las manzanas vinculadas a la feria del municipio.

La despoblación

María Isabel ha vivido de primera mano el descenso de población. Recuerda que cuando era pequeña había unos 60 niños en la escuela, entre niños y niñas. Con el paso de los años, la cifra fue cayendo hasta quedarse en apenas ocho alumnos cuando sus hijas estudiaban allí. Finalmente, el colegio cerró.

Actualmente, la situación ha experimentado un pequeño cambio. La llegada de familias jóvenes, algunas de ellas dedicadas al teletrabajo, ha permitido reabrir la escuela. Según explica, ahora hay alrededor de 15 menores, después de comenzar con apenas tres o cuatro.

Aun así, considera que fijar población en el municipio sigue siendo complicado. Hay viviendas disponibles, pero muchas no se alquilan y otras tienen precios elevados. También señala que disponer de oportunidades laborales es fundamental para que más personas decidan instalarse allí.

Ella misma ha atravesado momentos en los que se ha planteado abandonar el negocio e incluso marcharse del pueblo. Sin embargo, siempre ha terminado quedándose. "Me gusta estar aquí y es que me he criado aquí, toda mi vida", afirma.

Su arraigo también tiene mucho que ver con las personas que la rodean. "Es la gente, es que aquí son los vecinos. Casi todos somos familia", explica.

Por último, María Isabel lanza una invitación a quienes todavía no conocen el municipio: "Yo animo a que vengan a visitar y que existimos". Una petición con la que reivindica la vida de los pueblos pequeños y el trabajo de quienes siguen apostando por mantenerlos abiertos.