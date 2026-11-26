Vender una vivienda alquilada a un familiar puede tener una consecuencia que muchos propietarios desconocen, y es que antes de cerrar la operación, deben ofrecer el inmueble al inquilino en las mismas condiciones económicas. La normativa no contempla excepciones por parentesco, aunque el comprador sea un hijo, un nieto o un sobrino.

Las dudas sobre los derechos de propietarios e inquilinos se han multiplicado desde la aprobación del nuevo decreto de vivienda, que introduce modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Uno de los aspectos que más preguntas genera es el derecho de adquisición preferente del arrendatario.

La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía explica en un vídeo de redes sociales cómo afecta este cambio a las operaciones de compraventa entre familiares y advierte de las limitaciones que supone para los pequeños propietarios.

Vender una vivienda alquilada

La experta pone el foco en las llamadas ventas familiares, una práctica relativamente habitual. Se trata, por ejemplo, de unos padres que quieren ayudar a sus hijos a comprar su primera vivienda y deciden venderles un segundo inmueble por un precio inferior al del mercado.

También puede darse el caso de varios hermanos que heredan una propiedad y acuerdan venderla al hijo de uno de ellos. Sin embargo, estas operaciones deben tener en cuenta los derechos del inquilino.

La notaria recuerda que el decreto elimina la posibilidad de incluir en los contratos de alquiler una cláusula por la que el arrendatario renuncie a su derecho de adquisición preferente. Además, la norma no diferencia entre una venta a un familiar y otra a un tercero.

"Si querías vender a tu hijo, a ese sobrino o a ese nieto por un precio muy competitivo, primero tenlo claro: se lo tienes que ofrecer al inquilino", advierte.

Tampoco es posible comunicar al arrendatario un precio de mercado y después vender la vivienda al familiar por una cantidad inferior. La operación debe respetar las condiciones reales de la compraventa.

¿Cuánto tiempo tiene?

El artículo 25 de la Ley de Arrendamientos Urbanos regula dos derechos. El primero es el de tanteo, que permite al inquilino comprar la vivienda antes que un tercero. Para ello, el propietario debe comunicarle de forma fehaciente su intención de vender, el precio y las condiciones esenciales. El arrendatario dispone de 30 días naturales para ejercerlo.

El segundo es el derecho de retracto, que permite al inquilino adquirir el inmueble después de la venta si no se ha realizado correctamente la notificación o si el precio efectivo ha sido inferior al comunicado. También cuenta con un plazo de 30 días naturales desde la notificación de la compraventa.

Por último, Clemente Buendía aclara que el cambio afecta a los nuevos contratos: "Hay que saber también que se aplica solo a los contratos de alquiler que se firmen a partir de mañana", refiriéndose al pasado 13 de noviembre.